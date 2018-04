Les personnels réclament toujours des embauches et des moyens supplémentaires, même si le centre hospitalier n'est plus sous tension comme il y a trois semaines.

Bourges, France

La direction promet la création de 30 lits avant l'été... mais les grévistes et les syndicats CGT et Force Ouvrière jugent les réponses trop évasives. Ils veulent du concret tout de suite. Contrairement aux précédentes mobilisations, les grévistes ne se sont pas rassemblés dans le hall, alors est-ce le signe d'un essoufflement ? Pas du tout, répond Armelle Paris, de la CGT : " C'est parce que suite au rassemblement du 5 avril, la réunion qui a suivi avec la direction ne s'est pas très bien terminée. Ca ne s'essouffle pas puisque dors et déjà, trois nouvelles journées d'action sont programmées les 13, 17 et 20 avril."

Le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges n'est plus en tension, mais le malaise persiste aux urgences © Radio France - Michel Benoit

Le climat est très tendu entre la CGT et la direction qui vient pourtant d'embaucher une aide-soignante aux urgences en journée. Mais pour ces infirmières, il en faut une H24, même la nuit : " Des fois, on baisse la tête quand quelqu'un nous demande un bassin. Tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de pratiquer les soins infirmiers et en même temps, les soins de nursing. De plus l'aide-soignante de jour qui est arrivée n'a qu'un contrat d'un mois. _Est-ce que son poste va être pérennisé ?_" Cela bloque aussi sur la présence H24 d'une infirmière psychiatrique. Quant aux 30 lits promis par la direction, ces infirmières se demandent s'ils seront vraiment de nature à absorber les patients des urgences : " Deux médecins ont été recrutés, mais ce sont des oncologues. Ce qu'il faut, ce sont des lits de médecine générale susceptibles d'accueillir aussi les nombreuses personnes âgées qui arrivent aux urgences de Bourges. 30 lits c'est bien mais comme la direction fermera des lits l'été, comme chaque année, on craint fort que ces lits supplémentaires ne nous soulagent pas vraiment." Les personnels des urgences espèrent avoir plus de précision le 19 avril : ils organisent une journée de dialogue avec toutes les parties prenantes.