Bourges : 80 retraités manifestent devant la préfecture

Il s'agit de mieux prendre en charge les personnes dépendantes grâce à un financement dédié. C'est la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui va gérer ce nouveau risque autonomie, notamment via des transferts de fonds des autres branches de la sécurité sociale, mais les retraités risquent d'être mis également à contribution. Et ce n'est pas du tout à leur goût ! " Ce que nous réclamons et ce que ne veut pas le gouvernement, c'est de rattacher ce risque à la branche maladie de la sécurité sociale " explique Jacques Vrain, secrétaire départemental de la fédération générale des retraités de la fonction publique. " Quitte à créer une nouvelle cotisation qui pourrait être minime " assure le responsable syndical. " Ce serait beaucoup plus équitable. On a l'impression que les préconisation du rapport Vachey, sur lesquelles va s'appuyer le gouvernement consistent à vouloir faire payer les vieux puisque ce risque les concerne en priorité. Mais le manque d'autonomie concerne aussi les actifs."

Les grilles de la préfecture de Bourges ont servi de panneaux d'expression © Radio France - Michel Benoit

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doit trouver six milliards d'euros de financements supplémentaires. : " Les pistes annoncées consistent à augmenter la CSG pour les retraités." poursuit Jacques Vrain. " Il y avait un abattement sur les impôts pour les retraités, ils le supprimeraient ou le diminueraient fortement. Ils veulent aussi diminuer le dégrèvement d'impôts pour l'emploi de salariés à domicile institué pour les plus de 70 ans. On estime que 70 % de l'effort de financement serait reporté par le gouvernement sur les retraités. Ce n'est pas possible." Les critères d'attribution de l'aide personnalisée pour l'autonomie, l'APA, pourraient également être plus sévères... Les retraités demandent également une revalorisation de leurs pensions : " Nous on réclame tout de suite 100 euros de plus par mois " précise Gérard Melin, de la CGT. " D'autres organisations réclament 300 euros pour l'année prochaine."

Gérard Melin, de la CGT, à gauche lors des prises de parole avec Bénédicte Vrain (FSU retraites) et Jacques Vrain (FGRFP) © Radio France - Michel Benoit

Robert, un des retraités mobilisés trouve qu'on a tendance à enjoliver la réalité de beaucoup de retraités : " On passe pour des nantis parce qu'on touche une pension sans rien faire. Déjà, c'est 20 % de moins que ce que touche un salarié. Les retraités ont perdu au moins 5 % de pouvoir d'achat sur les dix dernières années. Un retraité sur trois vit avec moins de 1000 euros par mois. Vous appelez cela, des nantis ?" .