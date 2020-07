Bourges : Comatelec sous les fenêtres de la préfecture

La direction du groupe Schreder était présente, les trois députés du Cher également. Les pouvoirs publics veulent maintenant peser sur le groupe pour que le plan de sauvegarde de l'emploi se passe le mieux possible. Les salariés n'ont qu'un objectif : obtenir le maximum avant de partir.

Les salariés devant les grilles de la préfecture du Cher. © Radio France - Michel Benoit

93 licenciements et 8 mutations : les suppressions de poste sont actées sans aucun espoir de retour en arrière. Fabien Parent, secrétaire du comité social d'entreprise espère maintenant que chacun repartir avec le chèque le plus important possible : " Pour l'instant les négociations se passent plutôt bien avec la direction. On va tendre vers les indemnités maximales car le groupe a la trésorerie. Le problème, c'est que les lois Macron fixent un plafond maximal pour les primes supra légales ou alors, il faudrait se lancer dans un recours juridique et les salariés n'ont pas envie d'attendre trois ans avant de toucher quoi que ce soit, surtout dans le contexte actuel."

Comatelec est spécialisé dans les solutions d'éclairage public © Radio France - Michel Benoit

Les pouvoirs publics veulent peser sur le groupe belge dans l'optique d'une reconversion du site. D'après la nouvelle maire de St-Florent sur Cher : deux entreprises se sont déjà manifestées pour recruter : " Nous, notre objectif, c'est de développer la zone industrielle, détaille Nicole Progin. Et cela tombe bien puisque nous avons des contacts avec des industriels qui veulent s'agrandir. Tout le monde ne pourra pas être recasé, mais je pense que quleques dizaines d'emplois sont possibles, à terme." Une entreprise de métallurgie a d'ailleurs déjà visité le site Comatelec. confirme Fabien Parent : " Elle nous a proposé des emplois, mais on est seulement sur six postes ! " Un bassin d'emploi impacté également par la suppression de 72 postes chez Rosières à Lunery.