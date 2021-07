Bourges : épauler les entreprises après la crise du Covid

L'état craint que certaines entreprises ne puissent pas faire face à toutes leurs échéances financières. Un numéro national a donc été créé pour que les patrons inquiets de l'avenir puissent se manifester (0806 000 245) et bénéficier de l'aide des groupements de prévention agréés (GPA). Il en existe un dans chaque département. Le gouvernement retire la perfusion et cela risque de faire mal en effet. Les entreprises vont devoir rembourser le prêt garanti par l'état auquel elles ont souscrit pour certaines et les échéances habituelles reviennent, l'Urssaf notamment. Pas de bonne augure pour Patrice Douceau, président des groupements de prévention agréés en Centre-Val de Loire : " Beaucoup d'entreprises n'ont pas pu faire face au moratoire que l'Urssaf leur avait proposé donc l'idéal, à nos yeux, c'est de mettre dans un même pot commun, toutes les créances. On pourrait les regrouper sous un prêt qu'on appellerait PGE ou autre, et nous GPA, notre job ce sera de faire l'évaluation des entreprises qui ont encore un modèle économique et de les accompagner. On a d'ailleurs déjà négocié un nouveau moratoire avec l'Urssaf pour ces sociétés. Encore faut-il que les patrons concernés mettent leur ego de côté et n'aient pas peur de se signaler auprès de nous. Il faut intervenir le plus tôt possible."

La vaccination ne suffira pas forcément à relancer l'économie... © Radio France - Michel Benoit

Bref, cette fois-ci, le quoi qu'il en coûte et terminé, on ne sauvera que les entreprises qui seront viables... à condition d'intervenir avant que leur situation financière ne se dégrade encore plus. Et cela dépendra aussi de nous, les consommateurs, estime Patrice Douceau : " Si la reprise de la consommation n'est pas à la hauteur, le plus dur sera le printemps prochain. Beaucoup d'entreprises en difficulté vont passer l'été cahin-caha mais elles ne tiendront pas éternellement et 2022 s'annonce très compliqué. Et pour que la consommation reparte réellement, il faut que le consommateur aie confiance en l'avenir, confiance dans l'économie, la relance et le gouvernement pour arrêter de thésauriser." Le gouvernement plancherait d'ailleurs déjà sur un nouveau plan de relance pour le printemps... à quelques semaines de la présidentielle, on ne joue pas avec le feu...