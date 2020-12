Bourges : des aides renforcées pour former et embaucher les jeunes

Aucun jeune ne doit rester sur le carreau à cause du Covid et du ralentissement économique

On peut mieux faire en Berry et notamment dans le Cher pour l'insertion des jeunes, la génération sacrifiée du Covid, comme disent certains... Pour éviter cela, l'état a débloqué 6,5 milliards d'euros sur 2020 et 2021 pour renforcer les dispositifs de formation et d'embauche des jeunes de 16 à 25 ans. Mais seules 9 % des aides à l'embauche, au niveau régional, émanent d'entreprises ou de collectivités du Cher. C'est trop peu.

Le conseil régional Centre-Val de Loire déploie un effort important pour la formation des jeunes de moins de 26 ans. © Radio France - Michel Benoit

La moitié des jeunes de moins de 30 ans vit sous le seuil de pauvreté sur Vierzon et St-Amand-Montrond. La crise du Covid n'arrange rien. Olivier Nays, directeur de la Direccte, est persuadé que les embauches pourraient être plus nombreuses si les entreprises connaissaient mieux les aides exceptionnelles débloquées : " Pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, ces aides sont l'équivalent de 4.000 euros. Ce n'est pas rien. Il y a aussi des aides au recrutement pour un apprenti, de 8000 euros si c'est un apprenti majeur, et 5000 euros pour un apprenti mineur."

Philippe Fournié, vice-président du conseil régional Centre-Val de Loire © Radio France - Michel Benoit

Il y a des emplois dans la logistique, les services à la personnes, le bâtiment. La Région a également financé 5.000 places supplémentaires en formation depuis septembre avec à la clef des aides là encore importantes : " Déjà, il y a une première aide pour partir en formation et affronter les premiers frais d'équipement ou de transport par exemple, de 200 euros " détaille Philippe Fournié, vice-président du conseil régional. " Ensuite, c'est une aide de 500 euros par mois, dès 16 ans pour tous les jeunes. C'est le dispositif Combo. " Les jeunes sans solution bénéficient également d'un soutien renforcé, au travers de la garantie jeune : " C'est des allocations qui étaient jusqu'à présent plafonnées à maximum 1.500 euros par an et qui passent à 3.000 " explique Benjamin Martin, directeur de la mission jeune de Bourges, St-Florentsur Cher et Mehun sur Yèvre. " C'est le nombre de places en garantie jeunes qui était de 100.000 et qui passe à 200.000, sachant que sur la garantie jeune, la personne peut bénéficier d'une allocation de 497 euros par mois si elle satisfait à toutes ses obligations." Sachez que le conseil régional finance également le permis de conduire à hauteur de 1.800 euros.