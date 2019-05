Bourges : des enseignants remontés contre leur ministre

Bourges, France

Dans le collimateur des enseignants, notamment, la réforme du baccalauréat qui entre en application en septembre. Fini, les trois filières qui existaient : littéraire, scientifique et économique. Les élèves suivront un tronc commun complété par 12 heures d'enseignement réparties dans trois spécialités. Le problème, assure Matthieu Pichard, co-secrétaire départemental de la FSU dans le Cher, c'est que certains élèves ne verront pas leurs voeux de spécialités exaucés : " Dans la réalité, on se retrouve avec des spécialités qui ne rempliront pas l'effectif prévu par le rectorat. Certaines spécialités ne pourront donc pas ouvrir dans certains établissements. Les élèves devront donc aller les suivre ailleurs ou avec des cours du CNED (Centre National d'Enseignement à Distance) comme l'évoque le rectorat."

Le 9 mai, la fonction publique manifestera à nouveau. © Radio France - Michel benoit

La colère gronde aussi dans le primaire. Si sur le principe, l'annonce d'Emmanuel Macron de limiter le nombre à 24 élèves en grande section de maternelle, CP et CE1, parait appréciée, c'est la mise en oeuvre de cette mesure qui inquiète Elodie Vieuille, secrétaire Unsa Education dans le Cher : " J'ai peur qu'il n'y ait, comme d'habitude, aucun moyens supplémentaires pour cette réforme qui permettrait effectivement de mieux prendre en charge les élèves en difficultés. " Autre pomme de discorde qui provoque la colère notamment des directeurs d'école, la création des établissements publics des savoirs fondamentaux : la fusion des écoles avec leur collège de secteur. Un risque de perte d'autonomie pour les directeurs d'école, très mal perçu par Elodie Vieuille : " On a l'impression que le ministère veut aujourd'hui squeezer les directeurs d'école. Et puis les principaux de collèges ont déjà assez de travail comme cela. On lui confie de nouvelles compétences en dirigeant les professeurs du premier degré. ce n'est pas du tout ce qu'on attend." Et visiblement, le Sénat, non plus n'est pas d'accord. Il semble vouloir retirer cette disposition du projet de loi Blanquer "Pour une école de la confiance ".