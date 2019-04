Bourges : des meubles écolo en carton

Made In Kraft, des meubles carton, made in Berry, ouvre une boutique éphémère à Bourges Avaricum.

Bourges, France

Made in Kraft, ce sont des meubles en carton conçus et découpés chez CGP Berry à St Georges sur Moulon et un site internet créé par une entreprise de Bourges, Clic en Berry. CGP Berry emploie 50 personnes et fabrique 5.000 tonnes d'emballage carton par an. Ces meubles en carton sont un moyen pour cette entreprise de se diversifier.

Aujourd'hui, il est possible de se meubler presque entièrement avec du carton. © Radio France - Michel Benoit

Ce que met en avant Made In Kraft, c'est bien sûr la recyclabilité du carton. L'environnement intervient de plus en plus dans la manière de consommer , d'où l'idée de CGP Berry ne plus se contenter de créer de simples emballages, mais de se lancer dans l'élaboration d'objets aboutis. Son patron, Frédéric Froissart : " On propose des luminaires, des horloges, des tabourets, des étagères, même des boucles d'oreilles. Beaucoup de choses sont possibles avec le carton, un matériau éco responsable."

Joffrey Cadene, co-gérant de Clic en Berry. © Radio France - Michel Benoit

Les meubles en carton existent depuis longtemps, on en trouve facilement sur internet, mais c'est plus rare en boutique : " C'est la première fois, qu'on rassemble toute une collection d'objets sur ce matériau durable qu'est le carton, précise Frédéric Froissart, à nous de profiter de ce sentiment d'éco-responsabilité bien présent chez le consommateur, pour lui donner l'envie d'acheter ces objets en carton. " Made In Kraft espère grâce à cette boutique éphémère tester en direct les goûts des clients pour faire éventuellement évoluer l'offre.

Des boucles d'oreilles en carton, ça vous dit ? © Radio France - Michel Benoit

L'autre vitrine, c'est évidemment le digital, d'autant que ces objets peu onéreux et design s'adressent à un public jeune : " Notamment, les 20 à 30 ans, détaille Joffrey Cadene, co-gérant l'agence de communication Clic en Berry. Made In Kraft va être très présent sur internet, sur les réseaux pour toucher cette cible. Les étudiants, par exemple. Ces objets peuvent être une bonne solution pour eux, par leur look et leur prix réduits." Des meubles et objets éventuellement personnalisables ! La boutique Made in Kraft sera ouverte à Bourges Avaricum jusqu'au 8 juin.