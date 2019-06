Bourges : des missiles intelligents, et bientôt connectés, chez MBDA

Bourges, France

MBDA emploie 1.500 personnes aujourd'hui sur deux sites à Bourges et recrute environ 150 personnes par an. Le fabricant de missiles européen investit de grosses sommes à Bourges dans certains équipements uniques en Europe. A Bourges, on fabrique notamment le missile MICA et le missile MICA Nouvelle Génération. Le carnet de commandes est bien garni et puis il y a aussi le travail sur le démonstrateur destiné à remplacer la composante nucléaire aéroportée. Pour cela, 30 millions sont investis sur un banc d'essai jet libre, unique en Europe, dont l'inauguration est prévue l'année prochaine. 15 millions sont prévus pour développer un moyen de simulation avec éléments réels afin d'améliorer la mise au point et la réalisation des missiles. Enfin, la plus grosse somme, 70 millions, est destinée à améliorer globalement l'outil de production à Bourges pour se diriger vers l'usine du futur. En 11 ans, MBDA annonce investir 115 millions dans le Cher.

MBDA est bien sûr présent au salon du Bourget © Maxppp - Ian Langsdon

Et Les recrutements vont encore bon train, détaille Olivier Martin, secrétaire général du groupe MBDA : " En gros depuis quatre, cinq ans, on a recruté de l'ordre de 150 à 200 personnes par an. Compte-tenu des départs en retraite, cela fait une augmentation nette d'environ 200 personnes sur Bourges. On continue à recruter sur ce volume là cette année. Ensuite, ça devrait se calmer un peu, mais on restera assez actif en termes d'embauche." Au Bourget, le fabricant de missiles présente notamment son concept de système de combat aérien du futur, des missiles intelligents et connectés : " Ces missiles, ils vont être encore plus intelligents grâce à la connectivité. Connectivité entre eux, et connectivité avec des systèmes d'accompagnement. Que ce soit des avions, des drones, des Awacs, des A400M. Cette intelligence collective permettra une meilleure efficacité des missiles de demain. " Tout cela à l'horizon 2035.