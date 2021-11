Bourges : des réfugiés orientés vers les métiers en tension

Une dizaine de migrants viennent de démarrer une formation de soudeur dans le Cher. Ils ont obtenu le statut de réfugié et peuvent donc travailler. Le conseil régional y voit l'opportunité de couvrir des besoins sur des métiers en tension, en améliorant l'insertion de ce public d'origine étrangère.

Au printemps, une première formation a permis de diplômer des maçons et des plaquistes qui venaient d'être régularisés. La plus grosse difficulté pour ces stagiaires reste la pratique de la langue française. C'est pourquoi cette formation qui délivre un titre professionnel niveau CAP/BEP est adaptée : "On a une grande chance, c'est d'avoir le relais pour partenaire" se réjouit Aurélia Bouillet, directrice de l'AFPA de Bourges et Issoudun.

"Ils ont des professeurs en français et langues étrangères et nous, on a adapté notre parcours de formation sur quatre jours par semaine. C'est à dire que ces stagiaires viennent travailler à l'AFPA du lundi et au jeudi et le vendredi matin ils font des formations en langues. Le vendredi après-midi, ils préparent le code pour lever tous les freins périphériques à l'embauche. Le premier pré-requis pour nous, c'est la motivation. Et eux, ils n'y a même pas besoin de leur en parler. Ils l'ont déjà par leur parcours de vie. En plus, ils se connaissent et la cohésion d'équipe est là."

L'association le Relais, l'état, le conseil régional Centre-Val de Loire, et l'Afpa sont à la manoeuvre pour ces formations © Radio France - Michel Benoit

S'il en est un qui est heureux, c'est bien Mamadou. Ce réfugié malien de 31 ans, arrivé en France il y a trois ans, est maintenant diplômé en maçonnerie. La vie est un combat pour lui : "A chaque fois que l'on doit affronter une nouvelle situation, c'est compliqué. Mais avec la patience, avec le courage, on y arrive toujours."

Mamadou doit encore passer le permis de conduire pour être embauché en CDI. Il réalise un peu d'intérim en maçonnerie pour le moment et attend beaucoup d'un rendez-vous à venir. Pas facile d'enseigner à ces stagiaires dont le niveau en français est limité. Valérie Léchauguette, professeure de soudure à l'AFPA, a sa méthode : "S'ils ne comprennent pas, je fais un dessin et s'ils ne comprennent toujours pas, je leur montre la manœuvre en assemblant les pièces devant eux. J'ai déjà eu un Afghan qui maîtrisait plus l'anglais que le français. Il se servait beaucoup de son téléphone pour traduire le vocabulaire. Aujourd'hui, il est embauché sur les chantiers navals en Normandie."

Les formations se déroulent à l'Afpa de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La première formation de maçons et plaquistes a été un vrai succès : "On avait prévu simplement un module au début de la formation" détaille David Suchet, directeur de l'association le Relais. "Et puis, on s'est rendu compte qu'avec toute l'envie qu'avaient les apprenants, on pouvait aller plus loin et on a décidé d'aller jusqu'au diplôme. On a eu 100 % de réussite. Je pense qu'on pourrait même lancer des formations directement en entreprises avec des employeurs volontaires puisqu'on met en place tout l'accompagnement périphérique. La maîtrise parfois imparfaite de la langue française n'est pas un problème insurmontable. Ce qui importe le plus dans l'industrie, par exemple, c'est le geste. L'employeur, certes, a besoin d'un retour de ses salariés, mais c'est tout à fait possible avec ces réfugiés."

C'est le conseil régional qui finance. Pour son vice-président, Philippe Fournié, tout le monde y gagne : "Quoi de mieux pour s'intégrer que la formation et le travail ? Il en va également de notre humanité. Tous les jours, des chefs d'entreprise me disent qu'ils ne trouvent pas de bras. Et bien moi, je leur dis tout simplement : chiche ?" Neuf réfugiés d'Afghanistan, du Soudan et d'Erythrée espèrent décrocher leur diplôme de soudeur dans six mois. Une initiative intéressante qui ne doit cependant pas faire oublier la face cachée de l'iceberg : ces milliers de sans-papiers, employés au noir, parfois exploités, faute d'avoir l'autorisation de travailler.