Bourges : deux voitures pour le garage solidaire Gas18

Les pouvoirs publics veulent vraiment s'attaquer au problème de mobilité qui empêche parfois certains demandeurs d'emploi de décrocher un travail. Ces deux voitures rejoignent un parc d'une vingtaine de véhicules géré par GAS 18. Un joli cadeau, estime Nadine Royère, directrice de GAS18 Mobilités : " C'est formidable. Ces voitures vont permettre à des personnes d'aller travailler ou d'aller en formation, des gens qui ont le permis mais qui n'ont pas assez d'argent pour avoir leur propre voiture. Dans le Cher, tout le monde n'habite pas à côté d'une gare ou d'un arrêt de bus. Dans les départements ruraux, sortir des personnes de la précarité, c'est d'abord avoir de l'autonomie dans ses déplacements. On n'a que des réussites puisque les personnes qui louent ces voitures n'auraient pas pu décrocher d'emploi sans elles."

Un nouvel avenant a été signé entre l'état et le département du Cher pour améliorer le sort des personnes en insertion et améliorer la politique de prévention © Radio France - Michel Benoit

La location n'est que de deux euros par jour. Bénédicte de Choulot, vice-présidente du conseil départemental veut maintenant étoffer ce réseau de voiture à vocation sociale : " On est actuellement à quatre zones qui sont couvertes dans le département : Baugy, St-Amand-Montrond, Aubigny-sur-Nère, et Sancerre. On voudrait rapidement passer à 11 zones couvertes." La prochaine sera Vierzon. Les maisons France Services pourraient également proposer ces véhicules. Il faut savoir que le nombre de personnes au RSA a augmenté de 10 % dans le Cher depuis la crise du Covid à 10.240 allocataires. C'est toute la politique d'insertion que les pouvoirs publics veulent repenser dans le département. Le nouveau président du département, Jacques Fleury reconnait que l'argent investi depuis 20 ans n'a pas donné les résultats escomptés : " Il faut arrêter la guerre de clochers" affirme Jacques Fleury. " Si on continue comme ça, on ne réussira pas. C'est la guerre entre différents services. Ceux de l'état qui travaillent d'une manière, nous qui travaillons autrement et parfois les rapprochements sont un peu compliqués."

Le département du Cher affiche l'un des taux de pauvreté les plus élevés de la région Centre-Val de Loire © Radio France - Michel Benoit

Discours reçu 5/5 par le haut commissaire régional à la lutte contre la pauvreté, Jean-Yves Douchez : " Cela veut dire qu'on va se mettre tout simplement tous autour de la table, y compris le monde économique. On discutera de situations précises en partant du territoire et de la situation de l'individu pour se demander comment ensemble on construit le parcours de l'individu. " Ce sera toute l'ambition du service public d'insertion et de l'emploi qui devrait être mis en place dans le Cher, et peut-être qu'enfin les vignerons du Cher trouveront des vendangeurs locaux !