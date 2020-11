Bourges : dix projets touristiques soutenus par les internautes dans le Cher

Carton plein pour la campagne de financement participatif montée dans le Cher avec la plate-forme Kisskis Bankbank : dix projets touristiques ont sollicité les internautes et tous ont réussi leur pari. Les cagnottes ont été atteintes dans les délais fixés, c'est à dire sur un mois et demi

1.435 contributeurs pour un peu moins de 97.500 euros rassemblés : les dix projets ont su convaincre les internautes. Cela allait de la rénovation d'une cabane de vigne dans le Sancerrois, au parrainage d'ânes Grand Noir du Berry, en passant par la location de vélo le long du canal de Berry. Certaines cagnottes ont largement dépassé leur objectif : " Le maximum atteint a été de 337 % " détaille Fanny Piederrière, référente du projet à l'agence tourisme et territoire du Cher : " Cela concerne le projet Berry Vélo à Méry sur Cher avec un peu plus de 11.800 euros récoltés. C'est vraiment une très belle réussite d'avoir abouti sur les dix projets et Kisskiss Bankbank le souligne. "

La cagnotte pour financer l'enquête Cherlock a recueilli le plus d'argent avec 13.700 euros. © Radio France - Michel Benoit

La plus grosse collecte a atteint 13.700 euros pour développer un jeu d'énigme grandeur nature dans les rues de Bourges (l'enquête Cherlock). Zébréric, du musée rigolo à La Borne, a a réalisé 110 % de son objectif : " J'ai récolté un peu plus de 6.600 euros pour 123 contributeurs. L'argent collecté va d'abord servir à faire paraître un livre qui sera disponible avant noël. Il permettra de rassembler 100 objets insolites puisque chaque semaine je détourne un objet que je photographie sur internet. En cette période de pandémie, j'ai imaginé par exemple le flacon "Gel Number 5 " en référence à un célèbre parfum puisqu'en ce moment on sent un peu partout ces effluves à base d'alcool ! Mais ce livre (dont la couverture est réalisée par Pierre Mérat, un des dix porteurs de projets) n'est qu'ne première étape puisque je travaille toujours sur un projet de déménagement du musée rigolo. Il se trouve actuellement dans une dépendance de ma maison. Je souhaite l'exposer dans un lieu un peu plus approprié. "

Zébréric dans son musée rigolo à La Borne, près d'Henrichemont (Cher) - Pierre Mérat

Cette collecte spécialisée tourisme était une grande première pour Kisskiss Bankbank. Sa réussite permet également d'ancrer ces projets dans leur territoire puisqu'une partie des donateurs sont berrichons : " Evidemment, l'opération sera reconduite l'an prochain " annonce Fanny Piederrière " C'est très positif pour le territoire dans la mesure où cela lui donne de la visibilité au niveau national sur la plate-forme Kisskiss Bankbank et puis cela démontre un certain dynamisme sur le département du Cher."

Le moulin à paroles de Zébréric - Zébréric

Reste maintenant à concrétiser tous ces projets au plus tard pour la prochaine saison touristique.