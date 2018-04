Et un de plus ! L'hypermarché Leclerc de St-Doulchard, près de Bourges a ouvert ses portes ce mercredi. 6.000 m2 auxquels s'ajoute une galerie marchande de 1.700 m2. Un investissement de 27 millions d'euros et l'embauche de 180 personnes.

Bourges, France

Depuis trois ou quatre ans, les magasins poussent comme des champignons sur l'agglomération à tel point que la ville de Bourges a décidé d'appliquer un moratoire jusqu'aux prochaines municipales interdisant toute nouvelle implantation de grandes surfaces. Il faut dire que les commerçants de centre ville tirent la langue.

Les grues n'ont pas encore tout à fait terminé leur travail sur le parking de ce nouvel hypermarché. © Radio France - Michel Benoit

Mais ce moratoire ne s'applique pas à la périphérie. Cet hypermarché qui vient d'ouvrir a été autorisé dès 2014 mais avait pris du retard à cause des recours de la concurrence. Carrefour, Géant, et Leclerc qui se met à leur niveau alors que le petit magasin de centre ville ne pouvait s'agrandir au prado (ce magasin restera ouvert). Le parking était plein hier pour l'ouverture : " J'espérais des belles promotions pour ce premier jour, je suis déçue ! explique cette cliente. La marque distributeur me parait intéressante, mais je vais continuer d'aller également à Géant. " Les clients n'ont que l'embarras du choix sur l'agglomération de Bourges où les zones commerciales ne cessent de s'agrandir. Au détriment du centre ville : la vacance commerciale est de 13,4 % dans le centre de Bourges (plus de 20 % dans certaines rues). Il faut dire que les autorisations d'ouvertures de grandes surfaces ont été multipliées par 6 entre 2012 et 2014.

Ce nouveau centre commercial a ouvert à l'automne, presque en face du nouveau Leclerc. © Radio France - Michel Benoit

8.200 m2 de magasins ont ouvert à St-Doulchard à l'automne, 6.500 m2 à St-Germain-du-Puy sont en train d'être livrés. L'offre commerciale explose : "Y'a des magasins dans tous les sens, constate cette cliente. Franchement je suis impressionnée. Avant je vivais en région parisienne. Quand j'en parle avec mes copines là-bas, elles ne me croient pas. Je me demande vraiment comment ils font pour vivre !" La guerre s'annonce désormais frontale entre Carrefour, Géant et Leclerc, qui semble vouloir se démarquer en misant davantage sur l'alimentaire et non l'équipement dans ce nouvel hyper. Et Intermarché ne devrait pas tarder à entrer dans la bataille avec un projet de 6.000 m2 aux Danjons. Plus petit, un nouveau Lidl est annoncé dans le centre de Bourges. Le coup de grâce pour les rares épiceries qui ont résisté ?