Bourges et ses laboratoires de recherche décrochent une chaire industrielle

A la clef, un financement de 2,1 millions d'euros répartis à 50/50 entre l'état et les industriels locaux dont bien sûr MBDA et Nexter. Les travaux porteront par exemple sur l'utilisation de nouveaux matériaux pour créer les poudres et explosifs afin de tenir compte des contraintes environnementales : " Vous avez vu que les industriels étaient à la recherche de matériaux de substitution pour prévoir les nouvelles directives européennes REACH, détaille Philippe Gillard, professeur à l'IUT de Bourges, titulaire de cette chaire industrielle. Ces directives, destinées à un meilleur respect de la santé et de l'environnement pourraient interdire certaines substances qu'ils utilisent. Du jour au lendemain, ces industriels pourraient ne plus être autorisés à fabriquer leurs produits. Cela mettrait en péril leur survie. On va donc travailler à trouver des substances de substitution compatibles avec ces nouvelles normes. "

Pour obtenir cette chaire industrielle, la première du genre en région Centre val de Loire, il a fallu convaincre l'Agence Nationale de la Recherche. C'est elle qui distribue les crédits de l'état. Pour cela, les laboratoires de l'IUT de Bourges et de l'INSA, ont établi des programmes de recherche avec trois industriels : Nexter, MBDA et ASB Aérospatiale Batteries. Ces recherches ont été jugées judicieuses car elles contribuent à l'indépendance militaire de la France, mais aussi au développement économique local. L'état va donc verser un peu plus d'un million d'euros : " Cela va nous apporter des moyens matériels explique Azzedine Kourta, directeur du laboratoire Prisme de l'Université d'Orléans, mais aussi des moyens humains pour embaucher une dizaine de doctorants ou de post-doctorants. On va aussi travailler pour améliorer l'efficacité des techniques actuelles, que ce soit sur la combustion ou l'explosion des poudres. "

Les industriels apporteront l'autre million. MBDA notamment qui espère par ce travail commun, améliorer ses statoréacteurs utilisés pour les missiles notamment : " Cela améliorera les performances de matériel, estime Marc Boucheze, ingénieur et coordinateur de recherche chez MBDA. En interne, ce serait plus long et on n'a pas forcément les capacités que nous apportent les laboratoires partenaires. En plus, ils ont des moyens d'essai et de caractérisation beaucoup plus fins que nos gros moyens industriels." De quoi contribuer à asseoir la filière armement et ses 10.000 emplois locaux.