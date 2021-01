Bourges : et si la Covid facilitait le recrutement d'ingénieurs ?

La société informatique SII espère doubler ses effectifs à Bourges au cours des prochaines années. Le groupe espère convaincre ses recrues en misant aussi sur la qualité de vie dans les villes moyennes. Une notion qui va compter de plus en plus dans le monde de l'après-Covid.

On le sait, les métropoles sont généralement beaucoup plus attractives que les villes moyennes où les entreprises peinent parfois à trouver les bons profils. Mais cela pourrait changer. La société SII , un groupe d'ingénierie informatique, implanté à Bourges depuis 2009, voudrait doubler son nombre d'ingénieurs berruyers, pour passer de 55 aujourd'hui à plus de 100 d'ici trois à quatre ans.

SII emploie déjà 55 ingénieurs à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

SII mise notamment sur un développement de ses partenariats avec l'industrie de l'armement pour doubler ses effectifs : " On estime qu'on a une cinquantaine de postes à pourvoir sur les trois ou quatre ans à venir " explique Stéphanie Miguez, directrice du département défense. "Des postes d'ingénieur créés dans le secteur du logiciel, dans le développement et les systèmes embarqués."

SII pensait pouvoir convaincre des ingénieurs victimes de la crise aéronautique à Toulouse, mais cela s'avère plus compliqué que prévu : " On a eu quelques cas de personnes qui étaient enclins à partir définitivement de Toulouse, pour s'installer en région Centre mais pour l'instant, ce n'est pas la majorité des cas, poursuit Stéphanie Miquez. Ces ingénieurs sont pour l'instant dans une situation d'attente de voir comment l'aéronautique va évoluer, en espérant que la crise n'est que temporaire. "

Stéphanie Miguez, directrice du département défense chez SII © Radio France - Michel Benoit

SII mise sur les jeunes diplômés, plus faciles à convaincre de venir à Bourges, ou sur des citadins fatigués des grandes agglomérations. C'est le cas de Véronique Régnier, responsable des bureaux SII à Bourges depuis mars dernier, radieuse aujourd'hui à Bourges : " J'ai passé quinze ans en Ile-de-France. C'était très bien, mais je suis très contente d'en être partie. Bourges n'est qu'à deux heures de Paris où j'ai évidemment gardé des contacts. J'apprécie le patrimoine historique et culturel de Bourges. Ses magasins aussi. On y trouve la plupart des grandes enseignes et je ne ressens aucun manque. Et ici, tout est plus simple. J'habite en centre ville avec un loyer défiant toute concurrence. Je suis au travail en dix minutes alors que je mettais une heure et quarante-cinq minutes en Ile-de-France. Je suis beaucoup moins fatiguée ici et je peux également consacrer plus de temps à ma vie personnelle."

La salle de détente chez SII à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et Véronique Régnier estime que beaucoup pensent aujourd'hui comme elle : " La vague va commencer maintenant. On constate beaucoup plus de CV sur les réseaux et ce n'est pas seulement à cause de la crise économique provoquée par le Covid. Beaucoup veulent vraiment voir autre chose dans leur vie professionnelle et personnelle. " Mais les choses ne sont pas si simples : pour un recrutement à Bourges, il faut contacter environ une cinquantaine de candidats potentiels.