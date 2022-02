Bourges : et si on vous aidait à décrocher un job à l'étranger ?

Cette formation gratuite s'adresse évidemment à des personnes ayant déjà quelques notions d'anglais, qu'elles soient professionnels ou étudiants. Une formation pour apporter une aide très concrète. Ce ne sont donc pas des cours de langue à proprement parler, mais des conseils pour mieux se vendre à l'étranger : " Le but, c'est que votre CV soit en haut de la pile pour que vous soyez convoqué à un entretien. Ainsi, vous aurez plus de chance d'aboutir dans votre projet " explique Guillaume Brocheriou, vice-président de la Jeune Chambre Economique de Bourges. Vous apprendrez à préparer un entretien d'embauche en anglais, à rédiger une lettre de motivation et un cv en anglais. Une aide précieuse pour Léa, étudiante de 22 ans : " Je souhaite partir à l'étranger grâce à Erasmus pour parfaire mon anglais qui est assez limité. J'avais donc besoin de traduire mon CV en anglais pour trouver un stage, à Malte ou ailleurs. J'étais seule dans ma chambre et je dois avouer que ça me faisait pas mal de noeuds au cerveau pour trouver les bons termes. "

L'équipe du Wall Street English et de la Jeune Chambre Economique de Bourges - JCE

Et oui, comment traduire en anglais le mot baccalauréat par exemple ? " Il n'y a pas vraiment d'équivalence en anglais " détaille Jodie Wainwright, responsable pédagogique du Wall Street English. " Donc, on garde le vocabulaire en français et on explique en anglais à quoi cela correspond. Les diplômes ne sont pas les mêmes dans les deux pays. On va aussi préparer un entretien d'embauche en anglais. On travaille par petits groupes. Cela permet d'avoir le vocabulaire, parfois technique qu'il n'est pas toujours facile d'appréhender. " Vous pourrez également préparer des réponses à des questions parfois surprenantes qu'on pourrait vous poser lors d'un entretien professionnel : " On va vous demander par exemple quel est votre animal préféré " reprend Jodie Wainwright. " Ce n'est pas forcément l'animal choisi qui compte le plus, c'est la manière dont vous allez réagir à cette question et les arguments avancés qui sont les plus importants pour le future employeur." Une formation entièrement gratuite. Il reste des places pour les trois dernières dates de la session, davantage axées sur l'entretien d'embauche. Elles sont prévues en mars, avril et mai. Tous les renseignements ici.