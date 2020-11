Bourges : exclus de la prime Ségur

Le problème : cette prime mensuelle de 183 euros décidée après le Ségur de la santé pour tous les agents hospitaliers relevant du secteur sanitaire, n'est pas accessible aux agents hospitaliers relevant du médico-social, affectés par exemple à la prise en charge du handicap... Cela fait des mois que le combat est engagé pour obtenir la même chose pour tous, d'autant que les agents du médico-social peuvent aller en renfort dans des services de soins. Cette différence de salaire concerne notamment l'hôpital George Sand. 92 agents de l'hôpital psychiatrique ne reçoivent pas cette prime mensuelle. Une injustice pour Emmanuelle Arnoult-Marais, déléguée CGT : " C'est une injustice monstrueuse. Les collègues le vivent très mal. Ils se sentent des sous-soignants. Chez nous, cela concerne les personnels de la Maison d'Accueil Spécialisée à Dun sur Auron, le foyer d'accueil médicalisé de Chezal-Benoit et le CAMPS de Bourges. C'est une structure qui prend en charge les moins de 6 ans."

Sandra, Lucie et Fanny, agents de l'hôpital George Sand, n'ont pas droit au versement du complément de traitement indiciaire. © Radio France - Michel Benoit

Sandra, Fanny et Lucie, se sentent discriminées : " On a les mêmes diplômes que les autres, mais on n'a pas cette prime mensuelle qui n'est quand même pas négligeable. Moi, je suis aide-soignante, et je fais les mêmes soins que mes collègues. Pourquoi eux y ont droit et pas moi. ? Médico-social ou sanitaire, on fait finalement la même chose. On est 37 à avoir fait une demande de mutation pour rejoindre les services concernés par la prime. Ca serait assez simple de changer puisqu'on travaille au sein du même employeur, mais on sait très bien qu'on n'obtiendra pas cette mutation puisque personne ne viendra nous remplacer. Nos services n'auront plus aucune attractivité puisqu'on est moins payé que nos collègues. Cette grève, c'est aussi pour défendre nos résidents, au delà des revendications salariales."

La colère couve depuis plusieurs mois © Radio France - Michel Benoit

Les parlementaires du Cher ont été approchés. La sénatrice Les Républicains, Marie-Pierre Richer a même écrit au ministre de la santé : " Elle a interpellé le ministre. Il lui a répondu que ça coûterait trop cher d'tendre cette prime au médico-social. En effet, il n'y a pas que le secteur hospitalier. Tous les agents du privé ou qui travaillent dans des associations y auraient droit également. On parle d'environ un million d'agents." Les enjeux financiers sont donc énormes... La CGT réclame également la fin de la fermeture des lits hospitaliers et une revalorisation du point d'indice. Une délégation a été reçue en préfecture.