Bourges : Florence Parly commande 500 missiles à MBDA

Une bonne nouvelle pour MBDA : la ministre des Armées, Florence Parly, en visite ce vendredi matin à l'usine de Bourges, a annoncé la commande de 500 missiles air-sol. Une commande de plusieurs centaines de millions d'euros. De quoi pérenniser 600 emplois en recherche développement et en production.

La ministre des armées, Florence Parly, à l'usine MBDA de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ce missile équipera les hélicoptères d'attaque Tigre qui pourront ainsi rester en service jusque 2050. Le point fort du missile MHT, c'est qu'il permet au pilote de garder constamment la cible en visualisation pour corriger éventuellement le tir, jusqu'à 8 kilomètres de portée. Seulement 200 kilos pour le lanceur et ses quatre missiles, c'est 20 % de moins que les missiles de sa catégorie. Un armement qui renforce l'efficacité de l'hélicoptère d'attaque français : "Il fallait vraiment pouvoir assurer la capacité opérationnelle de l'hélicoptère Tigre" insiste la ministre des armées, Florence Parly. "C'est non seulement le choix de l'excellence pour nos armées, mais c'est aussi un choix résolu en faveur de notre souveraineté. Cette commande s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire 2018-2025. Il s'agit d'investissements considérables qui participent au plan de relance de l'économie."

Le missile MHT est entièrement de conception française © Radio France - Michel Benoit

Un missile entièrement français, basé sur le MMP déjà utilisé par les troupes d'infanterie. Le développement du MHT est réalisé en grande partie à Bourges : "La ministre a bien précisé qu'il s'agit d'une première commande et nous espérons qu'il y en aura d'autres" précise Stéphane Reb, directeur des programmes chez MBDA. "Elle représente 600 équivalents temps plein (ETP), avec tout de suite sur le développement 350 ETP, trente à quarante pour-cent de sous-traitance, et puis 250 ETP lorsqu'on partira en production, dont une grosse moitié de sous-traitance. Cela irrigue l'ensemble du réseau de PME de la région. Cela alimente aussi Thalès, Roxel et Safran. La production se fera plutôt sur le site MBDA de Selles-Saint-Denis (41)." Les premières livraisons du missile MHT devraient intervenir en 2026.