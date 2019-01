Bourges Foot: du boulot, grâce au foot ?

Bourges, France

L'idée, c'est de mieux accompagner les jeunes du quartier, sans emploi et de passer pour cela par le club de foot. Les 16-26 ans sont ciblés. Dans les quartiers Nord de Bourges, le taux chômage dépasse les 20 %. Toute la difficulté dans ces quartiers des Gibjoncs et de la Chancellerie, c'est d'approcher ces jeunes sortis des radars et qui ne profitent pas des dispositifs d'insertion qui leur sont pourtant destinés. Nathalie Bonnefoy, présidente de la mission locale : " L'acte de venir à la mission locale pour se faire accompagner est un acte volontaire, et oui, certains jeunes ne font pas cette démarche et nous n'arrivons pas à les toucher pour leur proposer une aide." Le Bourges Foot peut donc être un bon relais. Chaque jour déjà, il aide certains de ces joueurs dans leurs démarches administratives. Boualem Bouakkaz, vice président du club : " La semaine dernière encore, je suis allé personnellement avec un jeune pour lui faire faire une carte vitale et une carte d'identité. Il n'en avait pas."

Le terrain du Bourges Foot © Radio France - Michel Benoit

Pôle Emploi va notamment organiser des réunions d'information dans les locaux du Bourges Foot pour vanter les différents dispositifs existants : offres de formation, aides à la mobilité, etc.. : " Dans notre agence de Bourges Prospective, on a déjà deux agents attachés au dispositif d'accompagnement intensif des jeunes. Cette convention stipule que nous affecterons un référent supplémentaire pour cibler les actions avec le Bourges foot, explique Gilles Rétali, directeur de l'agence pôle emploi Bourges Prospective, On va relancer notamment les réunions d'information collective et les moniteurs du Bourges Foot pourront faire passer de l'information auprès des joueurs pour qu'ils viennent vers nous." Reste maintenant à convaincre les jeunes de participer au dispositif : lors d'une première expérience en 2016, la convention n'avait vraiment donné les résultats escomptés. Le but est aussi de leur faire comprendre que tous ne deviendront pas joueurs professionnels et qu'il vaut mieux assurer ses arrières.