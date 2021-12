Bourges : grève chez Carrefour contre le plan Bompard

Une dizaine de personnes se sont rassemblées dans la galerie marchande, sans bloquer les accès au magasin. Deux revendications essentielles : une augmentation des salaires et l'arrêt de la mise en location gérance des hypermarchés. La CGT ne veut pas se contenter des 1 % d'augmentation proposés par la direction.

La CGT ne veut pas entendre parler du plan Bompard qui serait préjudiciable pour les salariés de Carrefour © Radio France - Michel Benoit

Cette augmentation de 1% au 1er novembre a été ratifiée notamment par F.O., syndicat majoritaire mais pour la CGT, le compte n'y est pas : " Le SMIC augmente de 2,2 %. L'inflation est estimée à 2,8 % . Il ne faut pas être mathématicien pour voir qu'on n'aura pas de pouvoir d'achat supplémentaire . On va perdre de l'argent " estime Eric Hienne, délégué syndical au comité social d'entreprise. " Vous imaginez pour une personne au smic, cela représente une augmentation de 12 euros par mois. Des clopinettes."

Les grévistes se sont rassemblées vers 9H00 dans la galerie marchande © Radio France - Michel Benoit

La direction rétorque que d'autres augmentations seront proposées dans les cadre des négociations annuelles obligatoires d'ici février. Elle a également doublé la prime inflation de 100 euros, mais ce qui inquiète également la centrale syndicale, c'est la mise en location gérance de certains magasins : déjà une trentaine d'hypermarchés. Et cela a des conséquences sur le statut des salariés : " Les accords ancienneté, les accords seniors qui existent chez Carrefour, sautent " rappelle Eric Hienne. " La majeure partie des accords sautent car on se retrouve uniquement avec la convention de branche qui fait fi des avantages obtenus chez Carrefour. Les cotisations pour la mutuelle seront également beaucoup plus fortes. On estime la perte entre 1.500 et 2.000 euros par an pour chaque salarié."

La CGT de Carrefour combat le plan Bompard chez Carrefour. © Radio France - Michel Benoit

Pour l'instant, les hypermarchés de Bourges et Châteauroux ne sont pas concernés par cette location gérance. Eric Hienne voit d'autres motifs à la faible mobilisation : " _Vous savez quand on est à temps partiel, avec des faibles salaires, on ne peut pas se permettre de perdre un jour de rémunération. C'est vrai, c'est difficile de mobiliser, mais l'important, c'est d'informer les clients sur ce qui arrive, de le faire savoir." _Carrefour renoue avec des bénéfices importants depuis 2019.