Bourges : Huit contrats " Engagement Jeune " signés

Un nouveau contrat possible depuis le 1er mars pour faciliter l'insertion des moins de 25 ans sans emploi : le contrat engagement jeune. Il permet un suivi sur 12 mois et la possibilité d'une indemnisation jusqu'à 500 euros par mois.

En échange, le jeune s'engage à suivre un parcours d'insertion de 15 à 20 heures par semaine. On estime, par exemple dans le Cher, que 6.000 jeunes se retrouvent sans solution. Ce contrat engagement jeune est directement inspiré de la garantie jeune. Ce dispositif avait été expérimenté avec succès dans le Cher depuis 2016. Même principe ici, mais encore renforcé : le contrat engagement jeune se veut plus intensif : " Dans la garantie jeune, il y avait un suivi, mais il n'y avait pas cette obligation en dehors du collectif initial des quinze à vingt heures d'activité hebdomadaires " précise Bejamin Martin, directeur de la mission locale de Bourges, Mehun sur Yèvre et St-Florent sur Cher. " Cela peut être la découverte de métiers par des stages, par des ateliers d'orientation. On peut proposer un service civique qui est une solution structurante et qui permet de faire évoluer le jeune dans son parcours. "

Les premier jeunes du Cher à signer leur contrat engagement jeune © Radio France - Michel Benoit

Pôle Emploi est aussi dans la boucle, c'est une grosse nouveauté. Un conseiller pour trente jeunes. L'idée est aussi d'orienter ces jeunes vers les métiers en tension et ils sont nombreux : " Je lance aussi un appel aux entreprises " insiste Marianne Cazalet, directrice de Pôle Emploi en Berry. " Il faut qu'elles jouent le jeu pour accepter ces jeunes dans leurs activités et pour bâtir des parcours au sein de leurs structures. D'autant que les besoins sont très forts. il faut qu'elles donnent une chance à ces jeunes et ainsi puissent pourvoir leurs postes vacants même si le candidat n'est pas opérationnel immédiatement à 100 %."

Le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier, entouré de la directrice de pôle Emploi et la présidente de la mission locale de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Des jeunes parfois perdus, malgré un diplôme ou un peu d'expérience. Ils ont du mal à bâtir leur propre projet professionnel : " J'ai besoin de reprendre confiance en moi déjà, après des expériences peu enrichissantes en restauration " confie Dorine. " Je suis inscrite en intérim, j'ai postulé sur internet, etc, mais j'aimerais aussi prendre un peu le temps de réfléchir à ce que je veux faire vraiment et ne plus me précipiter sur ce qui se présente. " Enzo, 19 ans, espère être re-boosté : " Je suis perdu car je ne sais pas ce que j'ai envie de faire comme métier et l'avenir me fait peur, d'autant que je souffre d'un handicap de naissance. Des patrons m'ont fait comprendre lors de différents stages que c'était compliqué pour moi et je suis inquiet." Les 8 premiers contrats engagement jeune viennent d'être signés dans le Cher. Le taux de chômage de longue durée des jeunes a diminué de 27 % depuis un an dans le département.