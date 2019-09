Bourges : ils fabriquent le vélo électrique pliant le plus léger au monde

Bourges, France

Eovolt n'existe que depuis un an et demi mais a connu tout de suite le succès. L'entreprise qui compte 7 personnes à Bourges (auxquels s'ajoutent sept agents commerciaux) s'est fait rapidement une jolie place sur le marché. Elle s'est spécialisée dans le vélo à assistance électrique pliant. Son produit phare : un vélo à assistance électrique pliant qui ne pèse que 14 kilos. Un gros avantage si on en croit Luca Chevalier cofondateur d'Eovolt : " Nos vélos sont intégralement en aluminium. C'est pour cela qu'ils sont si légers. Egalement nos batteries qui sont situées dans la tige de selle. Cela nous permet de gagner encore quelques grammes dans la conception du cadre."

Luca Chevalier, cofondateur d'Eovolt à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Des petites roues de 16 ou 20 pouces pour prendre moins de place. Tous les vélos sont assemblés à Bourges. Neuf références au total. Ces vélos se distinguent également par une autre particularité : " Des freins à disques sur tous nos modèles, décrit Luca Chevalier. Déjà, c'est un gage de qualité. C'est aussi un gage de sécurité, car les freins à disques sont plus performants que des patins quand le pneu est mouillé. Ces vélos, avec l'assistance électrique atteignent rapidement les vingt-cinq kilomètres/heure. "

Ce modèle est plutôt destinée à une clientèle plus féminine © Radio France - Michel Benoit

La société devrait réaliser un chiffre d'affaires d'un million d'euros cette année, soit 25 % au dessus de ses objectifs. Elle veut encore étoffer son réseau commercial, notamment à l'étranger : "On a déjà 300 points de vente en France et on veut développer nos exportations en Espagne, en Allemagne, au Benelux et bien sûr en Allemagne." Une clientèle urbaine, mais pas que... les camping caristes et les propriétaires de bateau sont également très friands de ce genre de vélos pliants électriques. Pour faire face aux commandes, Eovolt recherche un monteur supplémentaire. Le marché des vélos à assistance électriques a doublé entre 2017 et 2018 en France pour atteindre 300.000 unités.