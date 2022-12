Bourges : ils sont formés à un métier particulièrement en tension

Ils sont sûrs de trouver un emploi à l'issue de leur formation : à Bourges, treize demandeurs d'emploi suivent une formation pour devenir chauffeur d'autocar. On en a beaucoup parlé à la rentrée de septembre, le secteur manque de conducteurs et certaines lignes scolaires étaient menacées. Depuis quelques années, le Conseil Régional met pourtant les bouchées doubles pour financer des formations dans le transport. Ces treize stagiaires ont commencé leur cursus en septembre et seront embauchés en janvier pour du transport scolaire, dans un premier temps. Christophe Babko, directeur général des transports LDT de La Châtre va embaucher l'un de ces stagiaires. Il n'est pas trop inquiet sur les recrutements à venir : " Non, treize personnes formées, ce n'est pas une goutte d'eau parce qu'on est obligé aujourd'hui d'aller chercher les profils un par un. On est sur des métiers qui n'ont pas des rémunérations fortes. Il faut donc qu'on arrive à trouver des profils soit par rapport à leur choix de vie qui est de cumuler plusieurs activités, soit qui est un choix de passion pour intégrer ces formations-là. Le plus dur est de sourcer le bon profil pour être certain qu'il restera dans le métier. Traditionnellement, on leur confie une ligne de transport scolaire le matin et le soir. Le temps qu'ils se fassent la main et prennent confiance. Ensuite, ils peuvent faire du service de lignes régulières qui peut leur amener 7 à 9 heures de travail par jour, et enfin pour ceux qui ont l'envie et la maturité nécessaire, les emmener sur des lignes touristiques. Il y a donc une progression possible. "

Laura, 24 ans esthéticienne et Frédéric, 55 ans, mécanicien, se destinent au métier de chauffeur de car © Radio France - Michel Benoit

Dès 7H00, il faut être au volant : pas de quoi rebuter Laura, 24 ans : " Je cherche un deuxième emploi pour compléter mon activité d'auto entreprise en tant qu'esthéticienne. Le covid, malheureusement ne m'a pas aidée pour augmenter mon activité. J'aime beaucoup conduire. Je suis quelqu'un d'assez autonome et j'aime le contact des enfants. Ce métier est donc parfait pour moi comme complément." Une heure le matin et une heure le soir. Le Conseil Régional finance 2743 lignes de transport : " On a déjà formé plus de 1.200 personnes aux métiers du transport " insiste Philippe Fournié, vice-président de la Région. " Que ce soit transport de voyageurs ou transport de marchandises. Historiquement, c'est des métiers pour des compléments de revenus. On a donc eu du mal à trouver des candidats, aujourd'hui dans les informations collectives de pole emploi, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde intéressé. " C'est réconfortant pour l'avenir.

Les différents partenaires ont signé les conventions de formation © Radio France - Michel Benoit

Une formation qui débouche sur un titre professionnel après 434 heures de stage : " Ils doivent repasser leur code " détaille Cécile Meunier, référente formation chez Malus, l'organisme de formation. " Tout le monde est en panique, mais en fait quand on travaille bien, il y a en général 100 % de réussite. C'est une formation très dense avec vingt-cinq heures de conduite. On voit également, et c'est une part importante, tout l'aspect réglementation du transport. Il y a aussi un stage d'une semaine dans l'entreprise partenaire qui va les recruter. " Et l'embauche est au bout comme pour Frédéric, 55 ans, de Châteaumeillant qui compte bien évoluer pour devenir chauffeur de car de tourisme, et pas seulement : " J'espère que je pourrai faire du voyage dans quelque temps. Mais l'entreprise qui va me recruter est également intéressée par mon profil car je m'y connais en mécanique et ils ont besoin d'un réparateur. C'est donc parfait pour moi." Le Conseil Régional investit 83.000 euros pour former ces 13 stagiaires.