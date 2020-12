Bourges : Irène Félix assume ses promesses et consolide les zones d'activités existantes

La communauté d'agglomération de Bourges débloque plus de 11 millions d'euros pour requalifier et développer deux zones d'activités à Bourges : la ZAC des Danjons, et la zone Lahitolle. La réponse, en quelque sorte de la présidente de l'agglomération, au président du conseil départemental. En début de semaine, le département décidait d'études complémentaires pour un second échangeur entre Bourges et Mehun sur Yèvre afin de développer de nouvelles zones d'activités à l'ouest de la ville. La présidente de l'agglomération de Bourges, y est opposée.

Pour Irène Félix, il faut arrêter de prélever de nouveaux espaces, mais utiliser et développer les zones urbaines : " En fait, nous voulons faire la démonstration que l'on peut avoir de l'ambition pour Bourges Plus sans forcément penser étalement sur les extérieurs. Là, nous nous donnons les moyens de requalifier la zone des Danjons et donc de redonner de la fierté aux entreprises qui y sont mais aussi les moyens d'attirer de nouvelles entreprises là où subsistent des dents creuses. Et puis, nous libérons également une enveloppe pour construire et dépolluer le dernier secteur qui reste à Lahitolle. Cela permettra d'exploiter pleinement cet espace de centre ville. Nous avons également en projet avec la maire de St-Germain du Puy de requalifier la zone d'activités de la route de la Charité. Et puis dans une deuxième partie de mandat, nous aurons réussi, j'espère, à retravailler tout l'arrière de la gare de Bourges, le site Rosinox et tout ce secteur pour là aussi, libérer du foncier. Cela fait des espaces conséquent où on peut mener de gros projets. "