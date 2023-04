Bourges : l'agglomération veut se faire mousser grâce à son comptoir

Beaucoup d'entreprises de l'agglomération de Bourges ont des difficultés à recruter, notamment sur les postes très qualifiés. L'agglomération espère renforcer l'attractivité de la ville grâce à cette nouvelle vitrine, même s'il n'y a pas baguette magique pour cela. Pas facile d'exister quand on est coincé entre Tours et Orléans. Ce comptoir de Bourges offre une nouvelle visibilité pour l'équipe chargée de faciliter l'installation des nouveaux arrivants : " On l'a installé ici en coeur de ville, avec l'office du commerce et de l'artisanat, parce qu'on pense que notre centre ville c'est une de nos pièces maitresses dans l'accueil de nos nouveaux habitants et que leur dire bienvenue chez vous, au coeur de la ville, c'est une belle façon de les accueillir, résume Irène Félix, présidente de l'agglomération de Bourges. Dans le monde d'aujourd'hui, une ville de taille intermédiaire, une ville de la proximité, du contact, très direct avec l'environnement, avec la terre, avec la capacité à se nourrir, tout simplement, c'est un atout extraordinaire. "

Stéphane Jacquet, président de l'OCAB, Yann Galut, maire de Bourges, et Irène Félix, présidente de l'agglomération © Radio France - Michel Benoit

Faciliter la recherche d'un appartement, l'inscription des enfants dans les crèches ou les écoles, trouver un club de sport, c'est le travail de Bourges Vie Nouvelle : " C'est souvent pour le travail que les gens arrivent sur Bourges, analyse. Sophie Affret-Chopineau, accompagnatrice entreprises à la structure. On a des gens de Lyon, de Montpellier qui sont venus s'installer à Bourges. On accompagne environ une centaine de personnes par an. " MBDA, Roxell, des grandes entreprises sont partenaires de Bourges Vie Nouvelle. La Bovida aussi, l'entreprise nationale d'ustensiles de cuisine et de préparations culinaires. Benoit Martin, directeur général de la Bovida recrute une vingtaine de personnes par an : " On est partenaire pour montrer une image dynamique de la ville et pouvoir attirer des jeunes profils qui n'ont pas forcément envie de s'installer dans une ville moyenne de moins de 100.000 habitants. Evidemment, ce serait plus facile si on était sur la côte d'Azur ou la côte atlantique. Et Bourges, ce n'est pas une ville que tout le monde connait, du moins sa situation géographique. Les jeunes actifs cherchent des villes qui offrent plus de sorties possibles le soir. Mais on a un atout qu'on met en avant. C'est l'immobilier et la qualité de vie : ici un jeune cadre qui va débuter à 25 ou 30.000 euros par an pourra se loger dans un quatre pièces alors que ce serait un studio à Paris. On est partenaire de Bourges Vie Nouvelle pour créer un réseau d'entreprises qui peuvent mettre en commun des offres d'emploi pour les conjoints. C'est très important pour un couple qui s'installe chez nous. "

Bourges propose une qualité de vie reconnue © Radio France - Michel Benoit

L'après Covid n'a pas entraîné de ruée de Parisiens sur Bourges : il faudrait que la desserte ferroviaire descende à moins d'une heure et demi, c'est plus de deux heures aujourd'hui