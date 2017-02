Bourges : L'écurie Signature se prépare pour décrocher un 2éme titre mondial

L'écurie Signature, à Bourges prépare sa nouvelle saison d'endurance. Premier grand prix le 16 avril à Silverstone en Angleterre. Signature engagera deux voitures, comme l'an dernier, deux Alpines. Avec l'objectif de décrocher un nouveau titre mondial LMP2.

Grosse nouveauté cette saison, les voitures feront 600 chevaux, soit 100 de plus que l'an dernier. Des voitures entièrement nouvelles. Le règlement à changé : toutes les voitures disposeront du même moteur, et de la même électronique. Il faut tout revoir : l'aérodynamisme, les freins, l'électronique... Un énorme de travail qui commence en ce moment par l'assemblage de la première voiture.

L'Alpine A460, championne du monde d'endurance 2016 sera transformée en showcar pour être exposée... mais sans moteur. © Radio France - Michel Benoit

Les premiers tours de roue sont prévus début mars en Espagne : une étape essentielle qui permettra de recueillir les premières données de la voiture pour peaufiner les réglages. On sait que l'Alpine pourra atteindre 330 km/h, c'est 30 de plus que l'an dernier. Un bolide bardé d'électronique : pas moins de 450 capteurs en temps réel pour adapter en permanence la stratégie de course...

L'Alpine, version 2015, sera revendue à un collectionneur © Radio France - Michel Benoit

La force de l'écurie Signature, c'est qu'elle ne laisse rien au hasard. Ses voitures sont donc hyper fiables et ne sont pas rentrées une seule fois au stand l'an dernier de manière inopinée. C'est l'objectif cette année, avec un nouveau titre de champion du monde et une victoire au Mans, évidemment en juin.