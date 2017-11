Bourges : l'intérim en plein boom

L'Intérim dope l'emploi, et le Centre Val de Loire figure parmi les régions les plus dynamiques. L'intérim a progressé de 17,4 % dans notre région au mois de septembre (par rapport à septembre 2016), c'est cinq points de plus que la moyenne française.

Ce qui est intéressant, c'est que l'intérim reprend des couleurs de façon continue depuis plus d'un an. Une tendance de fond qui s'accentue en cette fin d'année à l'approche des fêtes notamment dans la logistique : "Il faut livrer les cadeaux de noël ou les denrées dans les magasins pour les repas de fin d'année, et il faut des bras dans les entrepôts pour gérer toutes ces marchandises, explique Guy-Antoine Bruneau, responsable régional des agences Proman. C'est clair, certains secteurs sont vraiment en tension. On a du mal à recruter et c'est pour ça qu'on au devant des intérimaires potentiels avec ce bus que nous avons affrété."

Le bus Proman a fait étape à Bourges. Cette agence d'intérim vient d'ouvrir une agence dans la ville et se crée un vivier d'intérimaires. © Radio France - Michel Benoit

La logistique, le bâtiment, le commerce, l'industrie, tous les secteurs recherchent des intérimaires sérieux. "Le savoir-être est primordial. les entreprises veulent des intérimaires assidus au travail, et ce n'est pas toujours facile à trouver" explique Guy-Antoine Bruneau. L'intérim n'est pas forcément un choix de vie. Amaury est diplômé en logistique et gestion de stock mais ce qu'on lui propose le plus souvent c'est de la préparation de commandes alors qu'il a un bac + 2 : " Le souci c'est que je recherche un poste généralement attribué à des personnes en fin de carrière qui ont accumulé de l'expérience." L'intérim reste une opportunité, notamment pour des personnes peu qualifiées explique Guy-Antoine Bruneau : " Quand vous êtes payé au SMIC, l'intérim peut vous permettre d'augmenter votre salaire de 20 % grâce à la prime de fin de mission et aux congés payés." Dans les métiers en très grande tension, certains intérimaires essaient parfois de négocier un salaire plus élevé, par exemple pour des plombiers, électriciens, frigoristes ou tourneurs... pour gagner davantage qu'en CDI. Bien sûr, cela ne marche pas forcément à chaque fois.