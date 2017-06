Bourges : la CGT dénonce des burn out à la mairie et à l'agglomération

Journée de grève à la mairie de Bourges et à la communauté d'agglomération, Bourges Plus. Une soixantaine d'agents se sont rassemblés devant l'hôtel de ville, les cantines ont également été perturbées... à l'appel de la CGT et Force Ouvrière.

CGT et Force Ouvrière dénoncent des conditions de travail qui se dégradent et l'externalisation vers le privé de certaines interventions. La goutte d'eau, c'est le passage au privé du nettoyage des vestiaires du centre nautique de Bourges. Et cela s'ajoute à d'autres externalisations au niveau de la propreté urbaine notamment. Pour la CGT, il y a avec l'arrivée du privé, une dégradation du service... mais cela le maire n'a en cure selon Jean-Luc Romeuf, délégué syndical à la mairie de Bourges : " Le maire, Pascal Blanc, asphyxie les services et après il nous reproche de ne pas faire correctement le travail, qu'il confie ensuite au privé ! mais c'est lui qui nous tue !". La dégradation des conditions de travail serait particulièrement visible dans les services qui ont été mutualisés entre la mairie et l'agglomération, notamment aux ressources humaines. "Le service paie n'en peut plus ! " affirme Stéphane Ligier, secrétaire général de la CGT à l'agglomération Bourges Plus. Pour les syndicats, les économies ne se font pas forcément là où il le faudrait : la CGT se demande si cinq directeurs généraux adjoints sont vraiment nécessaires à la communauté d'agglomération. Les syndicats dénoncent des burn out dans certains services ou des agents qui préfèrent partir.

Pascal Blanc, maire UDI de Bourges et président de la communauté d'agglomération Bourges Plus © Radio France - Michel Benoit

Le maire de Bourges et président de Bourges Plus affirme vouloir maintenir le cap des économies, sans vouloir évidemment systématiquement externaliser les services : "Quand un agent part en retraite, la question se pose de son remplacement, ou non. Avec la réduction des dotations de l'état, il nous faut à tout prix assainir les finances de la ville d'ici la fin du mandat et la masse salariale représente près de 60 % des 89 millions d'euros du budget ". Pascal Blanc qui affirme veiller au maintien de certains acquis : "On n'a pas touché à la demi-journée du maire, de la foire expo ou du don du sang... alors qu'on aurait pu également rogner là dessus et sur d'autres choses". Le maire de Bourges qui a déjà augmenté les impôts locaux de 9 % l'année dernière.