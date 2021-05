Malgré la crise sanitaire, la CGT fidèle à la fête du 1er mai dans le Berry

Dans le Cher, les rendez vous sont fixés à 10H30 : à Bourges (place Malus), Vierzon ( place de la résistance), St-Amand-Montrond (place de la République) et St-Florent sur Cher (place de la République). Même chose à Châteauroux (10H30, place de la République). Un peu plus tôt à Issoudun puisque le rassemblement est programmé à 10H00 devant le palais des congrès.

Des manifestations autorisées, pas de souci pour vous y rendre, même au delà des 10 ou 30 kilomètres. Le syndicat qui reconnait qu'il sera difficile de mobiliser : à cause des restrictions sanitaires mais aussi au regard du contexte économique où beaucoup d'emplois sont menacés : " Je ne parlerai pas de résignation de la part des salariés " analyse Sébastien Martineau, secrétaire général de la CGT dans le Cher. "_On est plus dans la consternation, dans l'attente, le questionnement de la part des salariés. Ils se demandent à quelle sauce, ils vont être mangés. On nous prédit quand même que ça ne va pas repartir de sitôt, surtout dans l'automobile et l'aéronautique. Et pourtant des voitures rouleront toujours et des avions voleront toujours, mais il y a une volonté du patronat de réorganiser les productions. Cette période est faste pour lui. Il saisit l'occasion, cet effet d'aubaine pour lui, afin de dégraisser dans les entreprises et mettre la pression sur les salariés. Alors oui, c'est vrai qu'_il y a de l'appréhension chez un certain nombre de salariésdans le département. Ce n'est pas une période facile pour nous, mais si on ne fait rien, on va tout perdre."