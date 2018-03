Bourges, France

L'idée, c'est de mettre en avant cette activité induite en faveur du territoire pour emporter des marchés locaux. Cette indice est calculé à partir des éléments comptables des entreprises qu'il suffit de renseigner dans un programme informatique, une fois par an. La fédération du bâtiment du Cher veut jouer sur l'engagement citoyen des clients pour aider les entreprises à emporter des marchés.

Eric Huet, de la société BIOM Work (basée à Nantes) qui a établi le calcul de cet indice "d'engagement en faveur du territoire" © Radio France - Michel Benoit

Cet indice BIOM calcule toutes les retombées d'une entreprise pour son territoire : " On prend en compte aussi bien l'achat de maillot pour le club de foot local que les salaires versés ou les volumes des approvisionnements en local. Le but, c'est de caractériser les retombées induites de l'activité d'une entreprise pour son territoire, explique _Jérôme Huet_, de la société BIOM Work, et ainsi de pouvoir les exposer pour convaincre des clients de contribuer au développement de l'économie locale." Cette notion d'achat citoyen devient de plus en plus présente.

Des entreprises mais aussi des représentants des collectivités ont participé à cette première réunion sur l'indice BIOM à Bourges © Radio France - Michel Benoit

La défense du local devient un argument commercial auprès des clients particuliers mais aussi des collectivités à travers leurs appels d'offres : " L'indice est intégrable dans les appels d'offres, argumente Anthony Laudat, président de la fédération du bâtiment du Cher. Nous, fédération du bâtiment, ça nous permettra d'argumenter auprès des maîtres d'ouvrage pour dire, voilà, nos entreprises adhérentes o,t telles retombées sur le territoire et il est important de les soutenir parce qu'elles soutiennent elles-mêmes l'activité économique du territoire " Toutes ces données seront calculées à partir des bilans comptables des entreprises pour que ces chiffres soient incontestables.