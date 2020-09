Bourges : la foire va-t-elle trouver son public, malgré la Covid ?

Les stands ont ouvert jeudi au palais d'Auron, de manière assez timide, pour cette 101e édition de la foire de Bourges. Dans ce contexte sanitaire, on ne peut pas dire que la foule s'est pressée jusqu'à présent, en pleine semaine, il est vrai. Désinfection obligatoire des mains à l'entrée, jauge restreinte en cas de forte affluence, ouverture des portes pour aérer le palais d'Auron. Les organisateurs prennent toutes les mesures nécessaires, avec évidemment le port du masque obligatoire. Pas de quoi rebuter Isabelle. "Cela ne m'a pas rebutée du tout. Je trouve que le masque est sécurisant. C'est vrai que pour les dégustations, ça complique les choses. Il faut lever le masque pour goûter un bout de gâteau ou de fromage, mais autrement, cela ne me dérange pas."

Distributeur de gel à l'entrée de la foire expo de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le masque complique la donne pour les métiers de bouche. Angélique a fait 600 km pour proposer des spécialités de Provence, du nougat notamment. Elle mise sur le week-end pour se refaire d'un démarrage très timide jeudi. "Si on a vu une quinzaine de personnes, c'est beau ! On est déçu. Les gens ont peur de venir déguster. C'est très dur pour nous. Bourges est ma première foire puisque je les fais à partir de l'automne. Mais on ne baisse pas les bras, on espère rafler la mise ce week-end. On a quand même déboursé 1.200 euros pour notre stand."

Les affaires ont démarré timidement pour Angélique, venue avec ses spécialités de Provence. © Radio France - Michel Benoit

Tokyo, le thème cette année, devrait attirer les adolescents et leurs parents avec toute une série d'animations et la reconstitution notamment du quartier de Shibuya, le Times Square de Tokyo où explosa l'univers Manga au début des années 80.