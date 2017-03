Bourges : la gare routière critiquée par les voyageurs

Les bus Macron, ça marche en France, mais les gares routières ne sont pas à la hauteur. Pour le démontrer, Flixbus a sondé ses voyageurs. Enquête menée notamment à Bourges Une gare qui n'obtient qu'une moyenne de 2,7 sur 5.

Manque d'informations sur les destinations à quai, manque de restauration, même pas un distributeur de friandises, les critiques fusent. Il manque notamment un équipement essentiel , insiste Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus : des toilettes ! C'est la critique qui ressort en premier : 69 % des personnes sondées le regrettent. Et quand il pleut, on est obligé d'attendre debout car les sièges ne sont pas installés sous les abris, mais à côté !

Il n'y a pas de siége sous les abris bus, à la gare routière de Bourges. Les bancs sont à l'extérieur, exposés à la pluie. © Radio France - Michel Benoit

L'inconfort de la gare routière à Bourges n'est pas exceptionnel. La faiblesse des infrastructures en France avait été pointée dès le lancement des bus Macron. Mais ces lignes attirent chaque année de plus en plus de voyageurs et il faudra un jour remédier à cette situation.

Un abri en gare routière de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Flixbus, à elle-seule, transporte plusieurs dizaines de milliers de voyageurs au départ de Bourges (au moins 20.000 nous dit la compagnie qui ne veut pas communiquer de manière plus précise). Cet audit lui permet de mettre un peu plus la pression sur les opérateurs et collectivités. Flixbus se dit néanmoins prête à étudier certains petits investissements en contrepartie d'engagements de ses partenaires. 28 villes sont accessibles au départ de Bourges, par trois compagnies : Flixbus, Isilines et Ouibus.