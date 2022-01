Bourges : la grève pourrait reprendre mardi chez Michelin

Ce vendredi, environ 80 agents se sont rassemblés devant l'usine à la mi-journée. Une usine à l'arrêt jusque mardi en raison de pannes sur les lignes de production. Les discussions sur les salaires n'ont duré que deux jours, mardi et mercredi. Pour les syndicats, on est loin du compte. Le bras de fer est donc engagé. C'est bien connu. Pour obtenir un peu, il faut réclamer beaucoup : " La direction propose 2% de hausse, c'est que-dalle " résume Eric Bellet, délégué CGT. " C'est l'équivalent d'un café par jour, qu'ils nous proposent " regrette cet ouvrier. " Michelin a fait 3,5 milliards de bénéfices. Ils ont les moyens de payer tout le monde à plus de 2.000 euros nets par mois ! "

La revendication est claire, mais excessive pour la direction © Radio France - Michel Benoit

Des ouvriers qui affirment peiner de plus en plus pour boucler les fins de mois dans ce contexte d'inflation : " Tout augmente. Les carburants, le gaz, l'électricité. Au 15 du mois, on est dans le rouge. Moi je gagne 1.450 euros en faisant les trois-huit et avec trois ans d'ancienneté. Vous trouvez que c'est beaucoup ? Et on a de plus en plus la pression au travail. La productivité est toujours plus forte avec des machines qui sont souvent anciennes. Y'en a de plus en plus qui craquent." Michelin verse l'équivalent d'un 13eme mois en prime chaque année. Il y a aussi une prime d'ancienneté, 246 euros par mois maximum dès 15 ans d'ancienneté, mais pour Eric Bellet, les primes ont leurs limites : " La prime, c'est variable. C'est versé en une seule fois et rien n'est garanti pour l'année d'après. Alors qu'un salaire, c'est quelque chose de fixe et une augmentation sur le taux horaire, ça reste. On réclame notamment une revalorisation de 150 euros du travail de nuit."

Combien de temps durera la mobilisation à St-Doulchard ? © Radio France - Michel Benoit

Cette question de la rémunération est au coeur du débat chez Michelin depuis longtemps, rappelle Grégory Froeliger, élu Force Ouvrière : " La plupart des jeunes qui rentrent ici, ne restent pas. Quand ils voient leurs salaires, 1.300 euros en 3x8, ils s'en vont. Même le patron de Michelin reconnait que les usines de St-Doulchard, et Cholet ont du mal à recruter." L'usine Michelin de St-Doulchard est spécialisée dans les pneus d'avion, avec des prévisions de ventes assez optimistes pour les prochaines années. Elle emploie environ 600 personnes.