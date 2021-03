Bourges : la JCE organise une action solidaire pour les étudiants esseulés

Comme une bouffée d'air frais pour les étudiants berruyers. Cours à distance, télétravail, précarité, absence de vie sociale : les étudiants sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. La Jeune chambre économique de Bourges organisait une action pour leur donner un coup de pouce matériel et moral ce samedi après-midi. L'association a convié les étudiants des établissement de Bourges à ramasser les déchets du parc de la plaine du Moulon. Derrière ce prétexte solidaire, se cache surtout un moyen pour ces jeunes de goûter de nouveau à la vie sociale en rencontrant leurs camarades d'infortune. Pour les récompenser, la JCE et des commerces partenaires offraient un panier de vivres et de produits de première nécessité.

Une quinzaine d'étudiants a répondu à l'invitation de l'association. Sacs poubelle dans un main, pinces téléscopiques dans l'autreléscopiques dans l'autre, ils ont parcouru la plaine du Moulon pendant une heure et demie pour débarrasser le parc de ses déchets. Mais surtout pour prendre l'air, et passer un moment avec leurs camarades, amis ou inconnus.

Lien social crucial

"On a parlé toutes les deux et on s'est dit que c'était une occasion de se voir parce que ça faisait longtemps. Il fait beau et c'est le moment de sortir, de se bouger un peu aussi, de rencontrer des étudiants qui sont peut-être dans des situations plus difficiles que les nôtres", expliquent Lisa et Swan, toutes deux étudiantes en master de management des ressources humaines.

Même si ces deux Berruyères estiment que leur situation matérielle n'est pas catastrophique, elles ressentent tout de même un manque profond. "On est à 100% en télétravail et à 100% en distanciel. C'est plutôt la solitude, l'isolement le problème. On est des bonnes vivantes et on a besoin de bouger. C'est plus des études, j'ai juste envie que ça se finisse", reconnaissent-elles de concert. Les deux jeunes femmes ont trouvé un moment pour partager leur peine : "quand on échange avec les autres gens, on sent bien que c'est pareil pour eux. On se dit qu'on est tous seuls mais en fait on ne l'est pas", livrent-elles, revigorées.

C'est ce qui nous fait tenir

Quelques dizaines de mètres plus loin, Kenza et Charlotte s'affairent dans les fourrés à la recherche de détritus. Les deux étudiantes de l'Insa, une école d'ingénieurs, vivent dans de petits appartements. "C'est cool de rencontrer des gens d'autres écoles et de sortir un peu de chez soi un week-end", se réjouit Charlotte. "C'est ce qui nous fait tenir. C'est humain, de se rencontrer, de se parler, de sortir. Depuis le premier confinement on se rend compte à quel point c'est important", renchérit sa comparse.

Des étudiants difficiles à atteindre

A la clef, les étudiants peuvent récupérer un panier de courses de première nécessité : conserves, pâtes, produits d'hygiène. La Jeune chambre économique en avait prévu 25, mais peu d'étudiants ont répondu à l'appel. "C'était quelque chose de compliqué, avoue la présidente de la JCE Solène Hubault. On a quand même eu des contacts avec les Bureau des étudiants (BDE) qui nous ont ouvert les portes pour atteindre ces étudiants. Le plus compliqué c'est de les atteindre et de les faire sortir. (...) On aurait voulu faire plus mais on ne peut pas non plus les forcer".

Une meilleure coordination entre associations pourrait-elle permettre de toucher plus d'étudiants ? La JCE affirme y travailler et envisage de nouer des liens plus étroits avec les BDE des établissements d'enseignement supérieur de Bourges. "Je pense qu'on est un peu tous à tâtonner, à tester différentes actions pour essayer de faciliter un peu leur quotidien. Il n'y a pas de méthode magique. C'est une action one-shot qui apporte un peu de bonheur et un peu de produit aux étudiants qui en ont besoin", conclut Solène Hubault. L'association pourrait donner les paniers de courses restant à une épicerie solidaire.