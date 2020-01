Bourges : la mobilisation contre la réforme des retraites reste importante

Bourges, France

Des syndicats qui dénoncent un dialogue de sourds et la carte du pourrissement entretenue par le gouvernement. Du côté des cheminots, on commence effectivement à tirer la langue : la paie de janvier ne sera pas lourde et ça pèse, reconnait Stéphane Démarre, pour la CGT SNCF à Bourges : " Le gouvernement joue la montre. Le choc financier va arriver fin janvier. Des collègues vont avoir une paie à zéro, sachant que des jours de grève n'ont pas été décomptés sur le salaire de décembre. Mais il y a des caisses de soutien, on s'organise, on aidera les plus bas salaires."

L'argent de la caisse de solidarité des syndicats à la SNCF commencera à être distribué la semaine prochaine © Radio France - Michel Benoit

L'industrie de l'armement, les transports, l'énergie, les professeurs et bien sûr le secteur de la santé composent le gros des manifestants. Adrien travaille à l'hôpital George Sand : " On va perdre la pénibilité pour certaines catégories professionnelles comme les aides-soignants, les infirmières de catégorie B notamment, alors qu'on effectue du travail de nuit, de weekend. On travaille en étant toujours moins nombreux dans les services. On doit manipuler les patients chaque jour."

La retraite à points toujours dans le collimateur des manifestants à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Une cinquantaine d'avocats se trouvaient en fin de cortège. Ils cotiseront plus pour avoir moins dénonce Me Philippe Thiault du barreau de Bourges : " on ne coûte rien à l'état. Au contraire, on reverse chaque année entre 80 et 100 millions d'euros, avec notre système de retraite qui donne entière satisfaction. On risque également de perdre au niveau de la prévoyance ! "

Les avocats du barreau de Bourges ont participé à la manifestation © Radio France - Michel Benoit

Sans oublier quelques gilets jaunes comme Gérard, exaspéré par l'attitude du gouvernement qui a transmis le projet de loi au conseil d'état, malgré les négociations qui officiellement se poursuivent : " S'il faut devenir méchant, on le deviendra !" prévient-il.