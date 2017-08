Bourges : la saison touristique se porte bien

La saison touristique semble avoir démarré correctement à Bourges. C'est encourageant, les étrangers sont de retour.

Erick Morice est le propriétaire du petit train touristique de Bourges : le début de saison a été timide en mai notamment, à cause de la liquidation, l'année dernière, de l'office de tourisme de Bourges, mais ça va beaucoup mieux maintenant : "Les gens sont là ; on revoit des étrangers. On a des Québecois, des Italiens, des Hollandais, mais ça c'est traditionnel. On a aussi quelques Américains. L'année dernière, ils avaient déserté à cause des attentats."

Le petit train touristique démarre devant la cathédrale de Bourges pour une balade de 45 minutes dans le centre historique. © Radio France - Michel Benoit

L'impression générale est plutôt positive cet été. Frédéric est le patron du bar de l'hôtel de ville : "On a fait un bon mois de Juin, la météo est favorable cette année. On espère que ça va continuer comme ça jusqu'en octobre." Le jardin de l'archevêché, au pied de la cathédrale émerveille les visiteurs.

Le jardin de l'archevêché à Bourges : superbe ! © Radio France - Michel Benoit

La richesse patrimoniale de Bourges surprend comme ces retraités qui ont pris le petit train pour visiter le centre historique : "Il n'y a pas que la cathédrale finalement. Toutes ces maisons à colombages et ces monuments, on aurait jamais cru. On va en parler autour de nous pour qu'ils viennent faire un tour à Bourges."

Le centre historique de Bourges et ses petites rues pavées. © Radio France - Michel Benoit

Une ombre cependant pour ces touristes venus des landes : ils espéraient visiter les marais en barque, malheureusement ce n'est pas possible. Dommage pour Bourges qui se prive ainsi d'une manne touristique supplémentaire. La préfecture du Cher accueille un plus de 500.000 visiteurs par an.