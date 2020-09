Bourges : le Covid-19 a déjà coûté plus d'un million d'euros à la ville de Bourges

On saura ce jeudi si Yann Galut peut sortir de sa semaine de quarantaine. Si ce n'est pas le cas, ce sera sa première adjointe, Magali Bessard qui dirigera les débats. Un conseil municipal consacré notamment aux questions budgétaires. La mairie a fait ses comptes et évalué l'impact du Covid-19 sur ses comptes. L'addition est lourde : un peu plus d'un million d'euros.

La mairie de Bourges a dépensé 361.000 euros en gel, en masques (chaque habitant a reçu deux masques) et en installation de plexiglas. Vous ajoutez 399.000 euros au titre du remboursement de la TVA sur les parkings suite à une baisse des recettes. 200.000 euros pour abonder le fonds d'aide aux associations, instauré suite au Covid et 65.000 euros supplémentaires pour rémunérer le nettoyage et la désinfection des écoles par les agents municipaux qui y passent trois fois plus de temps.

Yann Galut, maire de Bourges et Magali Bessard, première adjointe, lors du conseil municipal d'installation. © Radio France - Michel Benoit

Des recettes en baisse

Le Covid-19 a également fait baisser les recettes pour la ville de plus d'un million et demi : moins de cantine, de garderie payées par les familles, moins de stationnement (207.000 euros) , moins de recettes à la piscine ou encore d'occupation du domaine public sur les marchés (110.000 euros en moins), mais comme, en parallèle, la ville a également moins dépensé, la différence au final, n'est que de 30.000 euros en moins sur ces lignes comptables.

Ce budget supplémentaire entérine en outre, selon Yann Galut un choix fort de la nouvelle municipalité : 200.000 euros pour mieux équiper les écoles de la ville. La municipalité de Bourges devrait également voter un voeu pour interdire l'installation des cirques utilisant des animaux.