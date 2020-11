Bourges : le département demande la réouverture des petits commerces

La pression monte sur le gouvernement pour essayer de faire rouvrir les petits commerces pour le black friday du 27 novembre, même si certaines grandes surface se disent favorables à un décalage de l'opération. Soixante présidents de départements signent une demande commune. Parmi eux, Michel Autissier, président du département du Cher. Pourtant plus de 120 malades sont encore hospitalisés dans le département pour cause de covid, mais pour l'élu, cette réouverture des petits commerces serait une mesure de bon sens, face à l'injustice que ressentent ces petits commerçants vis à vis du e-commerce ou des grandes surfaces : " Je ne vois pas pourquoi Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher : " Je ne vois pas pourquoi on continue à ouvrir les grandes surfaces et qu'on prive les petits commerces du minimum qui leur permettrait de tenir la route jusqu'à des jours meilleurs. Et ceci alors que les petits commerçants ont mis en place des moyens de protection largement égaux, voire, supérieurs à ceux des grandes surfaces. Les e-commerce font fonctionner les jouets, alors que le magasin de la rue d'à côté ne peut pas être ouvert, c'est absolument insupportable pour moi et on ne peut que ferrailler pour retrouver un juste équilibre dans cette discussion économique. "