Bourges : le département versera la prime covid avant la fin de l'année pour les aides à domicile

Le département a dû se réorganiser, avec le reconfinement mais cela n'affecte pas son efficacité d'après ses responsable : un agent sur deux est en télétravail désormais. Les chantiers routiers n'auront pas de retard non plus. En revanche, le Covid aura un impact évident sur les finances de la collectivité. Le département du Cher a déjà dépensé un million d'euros en équipement de protection : il dispose d'un stock de 300.000 masques et a fait l'acquisition de 500 ordinateurs portables depuis avril pour organiser le télétravail. Mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Le président du conseil départemental, Michel Autissier s'attend à une augmentation importante du nombre de bénéficiaires du rsa, et craint l'inscription d'un certain nombre entrepreneurs individuels, des petits commerçants notamment. Le budget devrait donc flamber : " On a une augmentation prévisible d'ici la fin de l'année de 2,5 millions d'euros et on pense qu'on devra inscrire une dizaine de millions pour l'année à venir " prévient Michel Autissier. " Il est certain que c'est un vrai problème."

Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Autre dépense importante : la prime Covid de 1000 euros promise par Emmanuel Macron aux auxiliaires de vie. Les départements en financent la moitié. Ces 500 euros seront bien versés dans le Cher avant la fin de l'année : " Nous nous y sommes engagés." confirme Annie Lallier, vice présidente du conseil départemental du Cher, chargée de l'action sociale. " Cet engagement a été voté lors de la session d'octobre. On versera bien notre part avant le 31 décembre. Et nous verserons la part de l'état, dès que nous l'aurons reçue." Cette prime représente une dépense de 380.000 euros pour le Cher. Le département envisage également de prolonger son fonds d'aide aux associations : les 300.000 euros budgétés sont déjà quasiment consommés.