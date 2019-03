Bourges : le maire Pascal Blanc présente le plan "Ma Santé 2022" contre les déserts médicaux

Le plan "Ma Santé 2022" présenté mardi a un objectif clair : attirer plus de médecins en terres berruyères, dans une période où on parle beaucoup de déserts médicaux, en Berry mais pas seulement. Il rassemble plusieurs actions, avec notamment la mise en place d'un plan de marketing territorial santé, aller à la rencontre des diplômés de sixième année de médecine pour leur faire découvrir le territoire ou encore la mise en place d'un centre de santé, et d'une maison de santé pluridisciplinaire à la Halle Saint-Bonnet. Il s'agit pour Pascal Blanc de mettre en place toutes les conditions pour séduire de jeunes praticiens. "On a participé pour la première fois à l'assemblée générale des jeunes internes, on voit qu'il y a une peur de changer de territoire, et que le message qu'on a porté jusqu'à présent est négatif, quand on parle de désert médical, qui aurait envie de s'implanter dans un désert ?"

Ce n'est pas l'argent qui les motive

Pour lui c'est donc cet environnement favorable qui permet d'attirer des médecins, avec notamment "la présence de spécialistes autour, ou encore la possibilité pour les conjoints de trouver du travail sur place." C'est plus important selon lui qu'une incitation financière comme on en voit fleurir partout en France et notamment dans l'Indre.