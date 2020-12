Bourges : le métier de facteur va changer

Une nouvelle action pour protester contre des fermetures de bureaux qui devraient intervenir l'an prochain (Orval, Le Chatelet, Culan et Le Vernet à St-Amand-Montrond). Manifestation aussi contre la réorganisation des tournées de facteurs sur l'agglomération de Bourges suite à l'ouverture en février d'une nouvelle plate-forme multi-flux près de l'échangeur d'autoroute. La CGT réclame également des embauches et des titularisations alors que La Poste croule sous les colis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois : " Il y a eu le premier confinement, puis le deuxième " explique Orlane Fréty, secrétaire départementale CGT FAPT (fédération des activités poste et télécommunications). " On a l'impression que les colis, ça n'arrête pas depuis le mois de mars. Nos collègues sont usés, fatigués et il y a encore plus de colis pour les fêtes de fin d'année. C'est très difficile pour les facteurs et les chargés de clientèle dans les bureaux de Poste. En janvier, il y aura les soldes. La Poste a annoncé l'embauche de 9.000 personnes, mais ce sont des CDD ou de l'intérim. Nous, on en réclame 25.000 pour compenser les pertes d'emploi passées et on veut des titularisations."

Orlane Fréty et Dominique Larduinat, délégués CGT à la Poste, dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Dans le collimateur également, cette plate-forme multi-flux que la poste va ouvrir près de l'aéroport de Bourges en février prochain. C'est là notamment que seront triées et organisées les tournées des facteurs de St-Florent sur Cher, Levet, St-Doulchard, la Chapelle St-Ursin et St-Germain du Puy. Ces facteurs devront aller chaque matin y chercher leur courrier. Nathalie est factrice à St-Germain du Puy : " Ca me fait 16 kilomètres chaque jour, alors qu'avant, le courrier nous était acheminé au bureau. C'est plus simple de prendre un camion qui fait un circuit plutôt que de demander à tous les facteurs des A/R en voiture. Et le coût carbone, la pollution ? " Les tournées de ces facteurs seront également rallongées. Quant au tri, il sera fait par d'autres facteurs affirme Orlane Frety : " Ce sont des facteurs qui ont été sollicités pour travailler sur cette plate-forme. Ils vont préparer les tournées de leurs collègues et ne sortiront plus. Ils ne feront que du tri de tournées. Ces agents devront prendre leur travail à quatre heures du matin. C'est du travail de nuit et cela dégrade leurs conditions de travail."

Irène Félix, présidente de l'agglomération de Bourges est allée à la rencontre des manifestants. © Radio France - Michel Benoit

Nathalie estime que c'est tout le métier de facteur qui fout le camp : " Préparer sa tournée, c'est ce qui fait tout le charme du métier. On la connaît parfaitement. Souvent, on vit dans la ville et on sait toutes les finesses de certaines rues. Ca fait mal au coeur de voir notre direction, détruire notre métier. Sans parler du contact qui disparaît avec les usagers." Cette plate-forme multi-flux sera la première ouverte en région Centre. Orlane Fréty craint que la Poste ne fasse un certain calcul : " On se demande, à la CGT, si derrière tout ça, la Poste ne chercherait pas tout simplement à se séparer à l'avenir de la distribution du courrier pour la sous-traiter avec le privé." Depuis des années, la poste cherche à diversifier les tâches des facteurs, relevé de compteurs, présence auprès des aînés, mais cela reste relativement marginal.