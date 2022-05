Bourges : le patron de MBDA estime qu'il y un avant et un après 24 février, début de la guerre en Ukraine

S'il est un secteur qui ne connait pas la crise, c'est bien celui de l'armement. Les carnets de commandes étaient déjà bien garnis et risquent de se remplir encore un peu plus dans le contexte international actuel. Sur Bourges, la défense représente déjà 5.000 emplois.

MBDA et Nexter sont les deux gros donneurs d'ordre de l'industrie de la défense sur Bourges. On sait que la France a par exemple, livré des canons Caesar, fabriqués à Bourges, à l'armée ukrainienne. Les ventes de missiles devraient également bondir, mais aussi les munitions traditionnelles (obus, cartouches) et Nexter devrait agrandir ses capacités de production à La Chapelle St-Ursin.

L'un des ateliers de MBDA à Bourges - Daniel Ludanie

Depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février, les stratèges doivent intégrer de nouveaux paramètres. Pour le Pdg de MBDA, c'est simple, il y a un avant et un après 24 février 2022 : " Le 24 février marque la fin des trente années de dividendes de la paix " assène Eric Béranger. " Les conflits de haute intensité sont possibles et le sont sur le territoire européen. Lors de conflits, on a toujours besoin d'armement sophistiqué en particulier au début de la confrontation, et ensuite il faut tenir dans la durée et il faut aussi de la masse."

Ce simulateur permet de restituer la trajectoire et le comportement d'un missile en vol - Daniel Ludanie

Un armement plus conventionnel est donc tout aussi nécessaire lors de conflit à haute intensité : obus, cartouches et bien sûr missiles plus légers. Cela tombe bien MBDA sait faire. Le missilier emploie 1.700 personnes sur ses deux sites de Bourges. MBDA vient d'ailleurs de recruter son millième CDI depuis 2015.

Le bunker de tir pour tester les missiles chez MBDA à Bourges - Daniel Ludanie

Au Subdray, le groupe dispose d'un plateau exceptionnel et même d'un tunnel de tir de 200 mètres de long unique en Europe pour tester ses missiles : " Ce tunnel a été construit dans les années 1970 " détaille Sylvain Pellerin, chef de services essais spéciaux. " C'est un bunker semi-enterré. Il mesure 8 mètres de haut sur 14 mètres de large. On tirait initialement des petits missiles anti-char, mais on a testé aussi des missiles plus gros comme l'exocet. Le MMP a également fait l'objet de tests ici. Ce sont des essais de phase départ qui sont toujours assez critiques, à la sortie des tubes, des essais de type propulsifs. Ils sont parfaitement complémentaires aux essais par simulation. les deux sont nécessaires. " Le missile stoppe sa course dans du sable.

MBDA commercialise des simulateurs pour former les militaires qui tireront ses missiles. - Daniel Ludanie

Des essais en complément des simulations sur ordinateur évidemment moins coûteuses.