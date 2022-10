Bourges : le Pavillon d'Auron fermé à cause des intempéries, le Salon des vins et de la gastronomie annulé

On se souvient des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bourges , le soir de la Fête de la musique. Elles ont fait de gros dégâts : des milliers d'impacts de grêle sur le toit du Pavillon d'Auron. Au fil des semaines, les bâches temporaires ont fini par laisser passer l'eau, malgré les interventions récurrentes d'une entreprise pour faire des réparations temporaires.

Ces solutions temporaires ont tenu jusqu'au week-end des 22 et 23 octobre, où le Japan Pop show a pu avoir lieu dans le bâtiment, qui fait partie du complexe des Rives d'Auron. Mais l'événement s'est tenu dans des conditions difficiles. "Il a fait beau, mais s'il avait plu, la manifestation n'aurait pas pu avoir lieu jusqu'au bout, raconte Patrick Ponchon, directeur de Jeanne et Louis Productions, société qui exploite le Parc des expos de la ville. Il y avait de la place de pouvoir déplacer les stands au milieu d'une cinquantaine de bassines, il y avait de l'eau qui gouttait, on arrêtait pas d'éponger".

Face à cette situation, il a fallu se rendre à l'évidence. La mairie a annoncé, ce mercredi 26 octobre, la fermeture en urgence du Pavillon d'Auron. "Ce n'était pas jouable d'accueillir des manifestations grand public dans un bâtiment qui prend l'eau de partout", estime Patrick Ponchon. "Ce constat a conduit la Ville à décider de la fermeture du bâtiment afin de lancer la réfection à neuf de l'étanchéité et de la couverture du pavillon d'Auron", ajoute la municipalité dans un communiqué.

Le Salon des vins et de la gastronomie est annulé

Conséquence de ces grands travaux : l'annulation du Salon des vins et de la gastronomie, qui devait avoir lieu du 4 au 6 novembre. 12.000 visiteurs étaient attendus. "C'est un coup dur pour nous, pour les exposants et pour tous les Berruyers", réagit Patrick Ponchon, dont la société organise l'événement. Les 120 exposants vont être remboursés et les organisateurs vont se pencher sur l'organisation de l'édition 2023, qui devrait avoir lieu à l'automne, comme d'habitude.

Les travaux vont démarrer très vite : les matériaux seront commandés dès la semaine prochaine. Étant donné le caractère urgent de ces réparations, la municipalité a lancé une procédure de marché sans mise en concurrence. Les travaux du Pavillon d'Auron devraient s'achever en mars 2023.