Bourges : le plan de relance n'oublie pas la cathédrale

D'ici 2023, l'état, propriétaire de la cathédrale, investira au total 4,5 millions d'euros pour la cathédrale St-Etienne de Bourges. Le plan de relance va permettre d'accélérer les chantiers, de les concentrer... Au total, l'état, dans le plan de relance, débloque 12,2 millions d'euros pour trois cathédrales de la région : Chartres (près de 6,8 millions) ; Orléans ( 3,7 millions) et Bourges (1,7 million). Des budgets calculés en fonction des interventions déjà programmées : " On a proposé ces trois chantiers importants en région Centre Val de Loire, par rapport à une continuité de travaux en cours " explique Fabrice Morio, directeur régional des affaires culturelles. " Ces travaux étaient prévus sur trois, quatre ou cinq ans et ce plan de relance nous permet de compresser ces chantiers, d'aller plus vite avec des équipes plus importantes."

Le porche Nord de la cathédrale de Bourges, et son échafaudage © Radio France - Michel Benoit

A Bourges, un immense échafaudage, à l'intérieur de la cathédrale permet d'accéder au vitraux du 13eme siècle pour en démonter une partie et les remettre en état, mais le gros des travaux se fait par l'extérieur : la restauration des bas côtés et du porche Nord en ardoises d'Espagne : " Ce qui est important, c'est l'étanchéité " détaille Patrick Ponsot, architecte en chef des monuments historiques. " On intervient de manière importante sur les maçonneries. On en profite pour accéder aux vitraux puisque l'échafaudage est mis. C'est un travail de très longue haleine. On n'aura pas encore fini en 2040. Et il y a toujours à faire sur une cathédrale. Récemment, on a revu les installations électriques, l'éclairage, la détection incendie. En moyenne, l'état investit 850.000 euros par an, depuis 2008 sur la cathédrale de Bourges. "

Certains vitraux de la cathédrale de Bourges ont déjà été restaurés. © Radio France - Michel Benoit

3,7 millions sont débloqués pour le patrimoine privé ou public hors état, dont le château de Chatillon sur Indre où l'état augmente ses subventions : " Sur ces interventions, le montant des subventions peut atteindre jusqu'à 70 % " précise Fabrice Morio. " C'est un coup de pouce qui est loin d'être négligeable pour les propriétaires." La terrasse du château de Chatillon sur Indre pourra être sécurisée et une partie de la façade restaurée.