Bourges : le plan social sera bouclé le 18 juin chez Xerox (XTS)

Bourges, France

Le site de Bourges doit fermer. Xerox supprime au total 128 emplois en France, victime de la dématérialisation des envois. On imprime moins et cela ne fait pas les affaires de la société américaine. A Bourges, les salariés se battent pour obtenir la prime de départ la plus importante : elle est pour l'instant de 35.000 euros pour les personnes ayant le plus d'ancienneté... Pour Régis Robinet, délégué CFTC au comité social et économique, le compte n'y est pas : " Actuellement nous en sommes de 17.000 à 35.000 euros, prime légale et supra-légale confondues. Quand on sait que Xerox a budgété 14 millions d'euros pour ce PSE, on se dit qu'il peuvent mettre beaucoup plus pour nous qui sommes de petits salaires à Bourges.

Régis Robinet, délégué CFTC chez Xerox (XTS) © Radio France - Michel Benoit

Si on fait une simple division, ça fait 110.000 euros par personne. Evidemment, les cadres sont beaucoup mieux lotis que les ouvriers, une fois de plus, dans les indemnités de départ. Certes, Xerox met sur la table plus que ce qu'oblige la loi, mais ce n'est pas encore assez. D'autant que la moyenne d'âge, à Bourges est de 47 ans. Ca ne sera pas facile de retrouver du travail, même si une cellule de reclassement est prévue. Pour tout vous dire, on a l'impression d'être pris pour des gueux, nous les ouvriers de Bourges."