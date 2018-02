Bourges, France

Deux types de poste sont accessibles : agent d'orientation ou agent d'entretien. Il n'y a pas de pré-requis si ce n'est d'être majeur. Aucune qualification nécessaire. Il suffit de sélectionner sur internet l'une des plages horaires où vous serez disponible pour vous rendre à l'agence pôle emploi Baudens de Bourges, et vous serez alors convoqué pour un entretien en petit collectif. Les premiers commencent lundi.

La campagne de recrutement pour le printemps de Bourges se déroule du 5 février au 9 mars. © Radio France - Michel Benoit

Pôle Emploi vous fera subir un petit test de compréhension des consignes. " N'hésitez pas à indiquer notamment dans vos motivations si vous pouvez travailler la nuit, explique _Maud Matron_, conseillère à pôle Emploi Baudens à Bourges, c'est un plus pour être retenu." L'année dernière, pôle emploi avait sélectionné 682 candidatures, transmises aux organisateurs qui en ont donc retenu près de 300. Certains espèrent ainsi profiter à l'oeil des spectacles. Pas forcément un bon calcul pour Boris Vedel, directeur du festival : " Si on vient dans cet esprit là, on est souvent déçu, car on est avant tout là pour travailler, et puis un concert ça ne dure trois ou quatre heures, et les journées de travail sont beaucoup plus longues." Pour les lieux les plus exposés, l'agent d'orientation est accompagné d'un agent de sécurité dont c'est le métier. Pour postuler :

https://jeparticipe\-evenement\.pole\-emploi\.fr/visiteur/detailduforum