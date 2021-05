Bourges : les agents des impôts submergés ?

Des syndicats (CGT, F.O., Solidaires, et CFTC) qui déplorent qu'il n'y ait plus de réponse de proximité. Les permanences téléphoniques ou les maisons France Services ne suffisent pas selon eux. Isabelle Lefort, déléguée CGT finances publiques a été reçue avec d'autres représentants syndicaux par Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires, lors de sa visite à Bourges : " Les trois-quarts des contribuables n'arrivent même pas à joindre les permanences téléphoniques " déplore l'élue syndicale. " Nous avons même un délestage des centres de contact nationaux sur les services locaux. Nos services locaux répondent à des demandes venant de toute la France et pendant ce temps là, nous avons des contribuables dans les territoires ruraux qui n'ont plus accès au service public. Des prises de rendez-vous par internet peuvent être faites, mais certains obtiennent des rendez-vous le lendemain de la clôture du dépôt des déclarations. "

La déclaration en ligne des revenus suscite souvent des inquiétudes chez les contribuables © Radio France - Michel Benoit

Les syndicats du Cher veulent attirer l'attention de Jacqueline Gourault sur la fermeture des trésoreries en milieu rural. " C'est une vraie catastrophe " poursuit Isabelle Lefort. " Comme par exemple, à Châteaumeillant, dans le sud du Cher. Les contribuables sont laissés à l'abandon. Et les collègues doivent faire énormément de kilomètres pour rejoindre leur lieu de travail à St-Amand-Montrond. Cela implique aussi bien pour les usagers que pour les personnels de grandes difficultés." Dans le Cher, vous avez jusqu'au 26 mai pour déclarer vos revenus en ligne, jusqu'au 1er juin dans l'Indre. (20 mai pour tous, pour les déclarations papier).