Bourges : les bus seront plus rares jusque lundi matin

Un préavis de grève est déposé depuis le 1er octobre. Pour l'instant, ces débrayages n'étaient que ponctuels, une journée à chaque fois. Déjà quatre débrayages. Cette fois-ci, le bras de fer est engagé jusque lundi. Et si les négociations n'aboutissent pas, une nouvelle grève pourrait être décidée pour Noël... Les revendications portent sur notamment sur l'organisation du temps de travail : " On a aujourd'hui le même temps pour faire un trajet qui s'est compliqué " explique Martial Brancourt, délégué CGT chez Stibus : " On a une conduite qui est beaucoup moins agréable, à cause des travaux, de la circulation qui a repris après le covid et n'oublions pas le problème des usagers. Ils paient pour une prestation pour arriver à l'heure et on se retrouve avec des retards de treize à quinze minutes au terminus. Et quand on arrive en retard, cela empiète évidemment sur les temps de régulation. Parfois on arrive à 17H15 au terminus, alors qu'on aurait dû redémarrer à 17H10, par exemple. Et on ne s'en sort plus."

Martial Brancourt, délégué CGT chez Stibus à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La CGT réclame l'embauche de chauffeurs pour compenser les départs en retraite... et des augmentations de salaires d'au moins 2 % : " On a six conducteurs qui sont partis en retraite depuis 2020 et qui ne sont pas remplacés " déplore Martial Brancourt. " La direction a donc modifié les lignes, et on se retrouve avec une intensité de travail beaucoup plus forte. Par dessus se greffent des revendications salariales. On le voit, l'inflation repart. Le prix de l'énergie va exploser. D'ailleurs le SMIC a été augmenté automatiquement de 2 % au 1er octobre. On réclame donc au moins 2 % d'augmentation de salaires. Actuellement, la direction ne veut pas nous entendre. On a donc décidé de durcir le mouvement." Un numéro vert est disponible pour toute information trafic : 0 800 007 009