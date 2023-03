Bourges : les cheminots CGT installent un QG de lutte

Un chapiteau devant la gare de Bourges pour rendre visible la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est l'initiative des cheminots CGT qui appellent les autres syndicats à les rejoindre, CGT de l'énergie l'a déjà fait. C'est un quartier général de lutte selon l'expression même des responsables : "C'est pour fédérer les luttes et créer une convergence, explique Sylvain Pasdeloup, secrétaire général des cheminots de Bourges. On voulait avoir plus de visibilité. On voudrait que tous les salariés qui sont en lutte en ce moment puissent converger vers cet endroit pour discuter et prendre des décisions."

Le chapiteau sera occupé 24H/24 © Radio France - Michel Benoit

Une grève suivie dans le Cher

Café chaud, barbecue, il y aura toujours quelqu'un pour entretenir la flamme de la contestation... Un grand tissu bleu d'une vingtaine de m2, est fixé sur la façade du bâtiment jouxtant la gare pour appeler à la renationalisation d'EDF GDF. La CGT de l'énergie du Cher est la première à avoir rallié les cheminots : "La grève est suivie dans le Cher même en dehors de la centrale de Belleville-sur-Loire, détaille Kévin Theis, secrétaire général de la CGT Energie 18. Si on prend la journée du 7 mars, on était à plus de 70% de grévistes sur Enedis et GRDF et 70% à Belleville. On ne s'interdit rien. Ca pourra aller jusqu'aux coupures si jamais Emmanuel Macron ne retire pas cette réforme des retraites. Ca peut aller aussi jusqu'à la gratuité et la remise en service de l'alimentation électrique pour les plus précaires. Notre but est aussi d'ancrer le mouvement dans la durée."

Kévin Theis, responsable CGT Energie 18 et Sylvain Pasdeloup, responsable CGT Cheminots de Bourges (à droite) © Radio France - Michel Benoit

Chaque matin, une assemblée générale sera organisée sous le chapiteau qui est monté pour un temps certain : "Ce chapiteau, on le gardera jusqu'au retrait de la réforme" annonce Sylvain Pasdeloup.