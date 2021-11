Bourges : les cheminots CGT mobilisés sur les salaires

Environ 15 % des trains ont été supprimés ce mercredi dans la région Centre-Val de Loire suite à un appel à la grève de la CGT-SNCF, alors que viennent de démarrer les négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires.

Dans un contexte de reprise de l'inflation, la CGT demande une augmentation de 10 % des salaires à la SNCF : " On a un gel des salaires depuis sept ans " explique Stéphane Démare, délégué CGT des cheminots à Bourges. " On réclame une augmentation importante de 6% à 10 % sachant que jusqu'à présent, la direction nous propose un peu plus que 0% et des mesures ciblées. Nous, on veut une augmentation générale, que tous les cheminots en bénéficient et pas seulement les bas salaires. Sachant que le pouvoir d'achat diminue pour les cheminots en bas de la grille des salaires. Regardez les prix de l'énergie qui grimpent. Certains cheminots ont un indice salarial qui les place en-dessous du Smic. Il faut le savoir. Heureusement, il y a des mesures compensatrices pour eux. On conteste également les chiffres avancés par notre patron, Mr Farandou sur le salaire moyen à la SNCF. "

Stéphane Démare, délégué CGT des cheminots à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le salaire médian à la SNCF est de 1.980 euros par mois, soit environ 20 % de plus que la moyenne nationale. " Si les salaires étaient aussi attrayants, pourquoi aurions-nous tant de démissions ? " s'interroge Stéphane Démare. " Les jeunes qui rentrent depuis 2020 démissionnent pour deux raisons : les salaires qui sont trop bas, eu égard aux contraintes du service public avec le travail de nuit notamment. La deuxième raison porte sur le sens du travail. Ils ne voient pas de perspectives à la SNCF. On estime qu'il y a au moins une démission par jour à la SNCF. "

La CGT souhaite également qu'aboutissent les négociations sur le statut du cheminot. Cela concerne les contractuels embauchés depuis 2018 et les cheminots qui rejoindront les services confiés à des compagnies privées. Ils sont assurés de garder le statut associé à la SNCF durant 15 mois avant d'être versés dans une autre convention.