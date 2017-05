Bourges : les mauvais comptes de l'hôpital George Sand

La chambre régionale des comptes vient de publier son expertise sur la situation financière de l'hôpital psychiatrique G.Sand. Un rapport qui tombe alors qu'une grève se poursuit depuis plus d'une semaine.

La grève se poursuit depuis le 28 avril à l'hôpital psychiatrique George Sand sur ses trois sites de Bourges, Chezal-Benoit et Dun-sur-Auron. La CFDT a rejoint la CGT dans l'action. Un piquet de grève est installé à Bourges devant le bâtiment administratif. Les syndicats réclament l'embauche de médecins pour améliorer la prise en charge des patients et les conditions de travail des agents. C'est dans ce contexte tourmenté que la chambre régionale des comptes vient de publier son rapport sur la gestion de l'établissement. La chambre régionale des comptes émet plusieurs recommandations : notamment d'améliorer la fiabilité des comptes de l'hôpital. Les prévisions budgétaires et la qualité des comptes restent perfectibles. Les experts incitent la direction à mieux évaluer les coûts de déplacement et à mettre en oeuvre des solutions alternatives. La chambre régionale des comptes relève que l'hôpital, il est vrai, éclaté sur trois sites, compte pas moins de 169 véhicules, ce qui mobilise 22 personnes pour leur entretien ! Des gains sont également possibles selon la chambre régionale des comptes dans le service de blanchisserie. Les remarques portent aussi sur l'absenteïsme : il est supérieur de plus de 10 % à la moyenne des établissements et le recours aux heures supplémentaires explose alors que le service de remplacement fort de 30 agents est sous utilisé. La chambre relève également le manque de médecins, comme le dénonce les syndicats. Le centre hospitalier George Sand ne dégage que 4 % de marge brute, alors que le contrat d'établissement en prévoit 8 ; ce qui, à terme risque de mettre en péril la situation financière de l'établissement, malgré la suppression prévue cette année de 45 postes.

L'expertise de la chambre régionale des comptes est visible sur le site de la juridiction : http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre\-hospitalier\-specialise\-George\-Sand\-a\-Bourges\-18\-ROD